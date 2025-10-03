3º Caipirandando de 2025: veja como fazer a inscrição

No próximo dia 25/10, acontece a terceira edição de 2025 do Caipirandando, desta vez, tendo no percurso de 17,5 quilômetros, a Cachoeira Anabelle, na região do bairro Capim Fino. A realização é da Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras.
Para participar o interessado deve enviar a mensagem “Quero me inscrever no Caipirandando” para o número (19) 99667.5183 (WhatsApp). Esse é o único canal para participação. A inscrição é gratuita, já está aberta e sem limite de participantes. No entanto, apenas pessoas acima dos 18 anos podem participar.
Para dar início ao passeio, professores da Secretaria de Esportes promoverão um aquecimento (alongamento), a partir das 5h45, em frente à Fatec Piracicaba – Deputado Roque Trevisan, que fica na Avenida Diácono Jair de Oliveira, 651, no bairro Santa Rosa Ipês. Pontualmente às 6h, os participantes deixam o local. Haverá uma parada para descanso após os sete primeiros quilômetros e, em seguida, a passagem pela cachoeira. O percurso será finalizado no Restaurante Paulino, localizado no bairro Monte Alegre.
Os participantes contarão ainda com apoio e monitoramento dos professores e da equipe da Secretaria de Esportes, que estarão prontos para prestar auxílio, fornecer água e o socorro em qualquer situação de emergência. Haverá transporte gratuito de retorno ao ponto de partida.
O projeto é direcionado para a prática de caminhadas em trajetos de longa duração. O objetivo principal é incentivar a prática da caminhada orientada, além de proporcionar aos participantes a descoberta de novos lugares nas proximidades da cidade. Ao caminhar por estradas rurais do município, o projeto também contribui para o estímulo do turismo local.
