Moradores relatam situação precária na UBS do Jupiá em Piracicaba

De acordo com os relatos, o prédio da UBS possui espaço interno limitado, o que dificulta a permanência dos pacientes em dias de maior movimento. A situação se torna ainda mais complicada em períodos de chuva, já que não há uma área externa coberta para acomodar os usuários. Muitos afirmam que, por conta disso, precisam aguardar atendimento do lado de fora, mesmo sob mau tempo.

Usuários da Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Jupiá, em Piracicaba, entraram em contato com a reportagem para relatar uma série de problemas enfrentados no atendimento à população. As principais queixas dizem respeito à estrutura física da unidade, que, segundo os moradores, apresenta sinais de desgaste e falta de manutenção.

Outro ponto levantado pelos moradores é a presença de goteiras no teto da unidade. Segundo eles, o problema ocorre principalmente nos corredores e na sala de espera, o que compromete a segurança e o conforto dos pacientes e profissionais que atuam no local.

Além das questões estruturais, os usuários também denunciaram a falta de acesso à água potável. O bebedouro da unidade estaria quebrado há cerca de três semanas, sem previsão para conserto. Com isso, não há alternativa disponível no local para que os pacientes possam se hidratar enquanto aguardam atendimento.

O que diz a Prefeitura

A Secretaria de Saúde identificou, no início do ano, começo da atual gestão, várias unidades de saúde com deficiência estrutural e realizou um diagnóstico para mudar a situação. Pelo menos 10 unidades já foram reestruturadas e outras cinco estão com obras em andamento ou prestes a iniciar. Também estão em andamento estudos para a readequação de toda a rede municipal e a unidade do Jupiá será contemplada neste projeto de melhoria.