16 de outubro de 2025
JP - Sampi Piracicaba

JP - Sampi Piracicaba
JP - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP nas Redes Sociais | @jpjornal
ESTADO GRAVE

Carro capota e motorista fica esmagado nas ferragens na SP 147

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Portal E-Limeira
Equipes resgataram o condutor do Chevrolet Astra das ferragens.
Equipes resgataram o condutor do Chevrolet Astra das ferragens.

 Uma simples viagem virou tragédia nesta quinta-feira (16), na Rodovia Laércio Corte (SP-147), entre Limeira e Piracicaba. Um Chevrolet Astra voou na pista, bateu com tudo numa galeria de concreto e capotou várias vezes perto do acesso ao Espaço Nações.

VEJA MAIS

O carro virou um amontoado de ferro retorcido. O motorista ficou preso nas ferragens, sem conseguir se mover, enquanto o cheiro de combustível e fumaça tomava conta do local.

Equipes da Intervias chegaram voando para socorrer. O homem foi tirado das ferragens em estado gravíssimo, entubado ainda na rodovia e levado pra Santa Casa de Limeira. Durante o resgate, o quadro dele piorou.

Quem viu a cena ficou em choque. “Foi um estrondo, parecia explosão!”, contou um morador que correu pra tentar ajudar.

A Polícia Rodoviária apura o que causou o acidente — mas tudo indica que o excesso de velocidade pode ter sido fatal.

 Pedaços do carro ficaram espalhados pela pista.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários