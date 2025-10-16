Carro capota e motorista fica esmagado nas ferragens na SP 147

Uma simples viagem virou tragédia nesta quinta-feira (16), na Rodovia Laércio Corte (SP-147), entre Limeira e Piracicaba. Um Chevrolet Astra voou na pista, bateu com tudo numa galeria de concreto e capotou várias vezes perto do acesso ao Espaço Nações.

O carro virou um amontoado de ferro retorcido. O motorista ficou preso nas ferragens, sem conseguir se mover, enquanto o cheiro de combustível e fumaça tomava conta do local.