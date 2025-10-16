Carro capota e motorista fica esmagado nas ferragens na SP 147

Uma simples viagem virou tragédia nesta quinta-feira (16), na Rodovia Laércio Corte (SP-147), entre Limeira e Piracicaba. Um Chevrolet Astra voou na pista, bateu com tudo numa galeria de concreto e capotou várias vezes perto do acesso ao Espaço Nações.
O carro virou um amontoado de ferro retorcido. O motorista ficou preso nas ferragens, sem conseguir se mover, enquanto o cheiro de combustível e fumaça tomava conta do local.
Equipes da Intervias chegaram voando para socorrer. O homem foi tirado das ferragens em estado gravíssimo, entubado ainda na rodovia e levado pra Santa Casa de Limeira. Durante o resgate, o quadro dele piorou.
Quem viu a cena ficou em choque. “Foi um estrondo, parecia explosão!”, contou um morador que correu pra tentar ajudar.
A Polícia Rodoviária apura o que causou o acidente — mas tudo indica que o excesso de velocidade pode ter sido fatal.
Pedaços do carro ficaram espalhados pela pista.