'Monstro da montanha' que matou mulher é caçado pela polícia

O medo tomou conta de uma cidade tranquila com pouco mais de 10 mil habitantes na Região Metropolitana de Campinas, a 186 km de Piracicaba. Ruas desertas, comércios fechando mais cedo e moradores trancados dentro de casa, viraram rotina em São Sebastião da Grama. Tudo por causa de um assassino, que agora é chamado de “Monstro da Montanha”.

VEJA MAIS

O suspeito, identificado como “Milica”, ex-peão de rodeio e caçador experiente, é apontado pela polícia como autor do brutal assassinato de uma mulher. Logo após o crime, ele fugiu para a mata densa que cerca o município, dando início a uma perseguição digna de filme.