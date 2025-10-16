'Monstro da montanha' que matou mulher é caçado pela polícia

O medo tomou conta de uma cidade tranquila com pouco mais de 10 mil habitantes na Região Metropolitana de Campinas, a 186 km de Piracicaba. Ruas desertas, comércios fechando mais cedo e moradores trancados dentro de casa, viraram rotina em São Sebastião da Grama. Tudo por causa de um assassino, que agora é chamado de “Monstro da Montanha”.
VEJA MAIS
- Filha de 26 anos desaparece e mãe vive drama em Piracicaba.
- Mulher é presa com bolsa cheia após furtar lojas em Piracicaba
O suspeito, identificado como “Milica”, ex-peão de rodeio e caçador experiente, é apontado pela polícia como autor do brutal assassinato de uma mulher. Logo após o crime, ele fugiu para a mata densa que cerca o município, dando início a uma perseguição digna de filme.
Segundo relatos, Milica teria feito ameaças de vingança contra suas ex-mulheres, o que aumentou ainda mais o desespero da população. Moradores relatam noites sem dormir, barulhos na mata e um medo constante de cruzar com o fugitivo armado.
A polícia montou nesta semana uma operação de guerra na região. Equipes estão vasculhando trilhas, fazendas e grotões, com apoio de drones e cães farejadores. A caçada já dura dias, e cada nova pista reacende a tensão.
O “Monstro da Montanha” conhece cada pedaço da serra — e isso o torna ainda mais perigoso. Enquanto o cerco se fecha, a cidade vive um suspense sufocante, entre o terror e a esperança de que a caçada termine logo.
As equipes estão mobolizadas e empenhadas na caçada ao suposto assassino.