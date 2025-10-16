16 de outubro de 2025
16 de outubro de 2025

METEU A MÃO

Mulher é presa com bolsa cheia após furtar lojas em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PM
A mulher foi presa em flagrante e os produtos devolvidos aos estabelecimentos comerciais.
A mulher foi presa em flagrante e os produtos devolvidos aos estabelecimentos comerciais.

 A situação "ferveu" no centro de Piracicaba na tarde desta quarta-feira (15). Uma mulher foi presa em flagrante pela Polícia Militar depois de rodar várias lojas e sair com a bolsa cheia de produtos furtados.

Segundo a PM, a suspeita foi flagrada dentro de uma loja no exato momento em que "metia a mão" nos produtos e tentava disfarçar. Só que os funcionários perceberam a movimentação e chamaram a polícia na hora.

Durante a revista, os policiais não acreditaram no que encontraram: a mulher estava carregando itens de pelo menos quatro estabelecimentos diferentes. A bolsa dela parecia um “mix de loja”, com de tudo um pouco — roupas, cosméticos e acessórios.

A mulher acabou confessando os furtos, e os produtos recuperados somaram cerca de R$ 553,00. Ela foi levada direto para a Unidade de Polícia Judiciária, junto com as vítimas e os produtos apreendidos.

Um boletim de ocorrência foi registrado e a autoridade policial determinou a prisão em flagrante.

