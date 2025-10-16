52 postos abrem para multivacinação e ações às mulheres

A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza neste sábado (18/10) um duplo Dia D voltado à campanha nacional de Multivacinação — destinada a crianças e adolescentes de até 15 anos e atualização de carteira vacinal para todas as idades, principalmente febre amarela, sarampo, caxumba e rubéola para quem ainda não foi vacinado, conforme calendário de rotina — e ao Outubro Rosa, com ações de prevenção e cuidado à saúde da mulher, incluindo coleta de Papanicolau, consultas, requisição de mamografia e vacinação contra o HPV (até 19 anos).
Para ampliar o acesso da população, 52 unidades de saúde estarão abertas a partir das 8h, com atendimento até às 14h ou até às 17h, conforme a unidade (confira a lista completa abaixo).
A Campanha de Multivacinação tem como objetivo atualizar a carteira vacinal e reforçar a proteção contra diversas doenças. Entre as vacinas disponíveis estão: hepatite B, dengue (10 a 14 anos), dupla adulto (difteria e tétano), DTP (tríplice bacteriana), febre amarela, hepatite A (15 meses a menores de 5 anos), HPV (9 a 14 anos e adolescentes de 15 a 19 anos não vacinados), Meningo ACWY (11 a 14 anos), Meningo C (menores de 1 ano), pentavalente, pneumocócica 10, poliomielite, rotavírus, tríplice viral (SCR), tetra viral ou varicela (15 meses a menores de 7 anos com esquema incompleto) e influenza (gripe) para toda a população acima de 6 meses.
“Essa mobilização é um esforço conjunto da Secretaria de Saúde para fortalecer a prevenção e facilitar o acesso da população aos serviços. A saúde preventiva começa com pequenas atitudes — como manter a vacinação em dia e realizar exames de rotina. Abrir as unidades aos sábados amplia as oportunidades de cuidado, especialmente para quem tem dificuldade durante a semana”, destacou o vice-prefeito e secretário municipal de Saúde, dr. Sergio Pacheco.
PROTEÇÃO EXTRA - Joselma Caetano da Silva Moraes, mãe do pequeno Nicolas, já se prepara para levar o filho à unidade de saúde no sábado. “Vacinar é uma das formas de cuidar de quem a gente mais ama, que são nossos filhos”, disse. Para ela, a abertura em um dia diferenciado facilita a rotina. “É importante que abra aos sábados, porque muitos trabalham e não podem ir durante a semana”, completou.
Para garantir a imunização, é necessário apresentar a carteira de vacinação e um documento com CPF da pessoa que será vacinada.
Unidades abertas das 8h às 14h:
USF Algodoal, USF Anhumas, USF Astúrias, USF Boa Esperança 1, USF Bosques do Lenheiro 1 e 2, USF Cecap, USF Costa Rica, USF Eldorado 1 e 2, USF Ibitiruna, USF Itapuã 1, USF Jaraguá 1, USF Javari, USF Minas Nova, USF Gilda, USF Jardim Oriente, USF Jardim Vitória, USF Kobayat Líbano (apenas para a coleta de Papanicolau), USF Mário Dedini 2, USF Monte Líbano 1 e 2, USF Paineiras, USF Parque Orlanda, USF Santa Rita, USF Santa Rosa 1 e 2, USF Saúde em Campo, USF São Francisco, USF Serra Verde, USF Tatuapé 2, USF Vila Industrial, USF Monte Feliz, USF Vem Viver, USF Grand Park, UBS Vila Sônia, UBS Esplanada, UBS Cecap e USF Artemis 2.
Unidades abertas das 8h às 17h (coleta de Papanicolau até as 14h):
UBS Novo Horizonte, UBS Vila Rezende, UBS Balbo, UBS Caxambu, UBS Centro, UBS Pauliceia, UBS Independência, UBS Jupiá, UBS Planalto, UBS Santa Teresinha, UBS Alvorada e USF Mário Dedini 1.