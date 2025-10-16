52 postos abrem para multivacinação e ações às mulheres

A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza neste sábado (18/10) um duplo Dia D voltado à campanha nacional de Multivacinação — destinada a crianças e adolescentes de até 15 anos e atualização de carteira vacinal para todas as idades, principalmente febre amarela, sarampo, caxumba e rubéola para quem ainda não foi vacinado, conforme calendário de rotina — e ao Outubro Rosa, com ações de prevenção e cuidado à saúde da mulher, incluindo coleta de Papanicolau, consultas, requisição de mamografia e vacinação contra o HPV (até 19 anos).

Para ampliar o acesso da população, 52 unidades de saúde estarão abertas a partir das 8h, com atendimento até às 14h ou até às 17h, conforme a unidade (confira a lista completa abaixo).

A Campanha de Multivacinação tem como objetivo atualizar a carteira vacinal e reforçar a proteção contra diversas doenças. Entre as vacinas disponíveis estão: hepatite B, dengue (10 a 14 anos), dupla adulto (difteria e tétano), DTP (tríplice bacteriana), febre amarela, hepatite A (15 meses a menores de 5 anos), HPV (9 a 14 anos e adolescentes de 15 a 19 anos não vacinados), Meningo ACWY (11 a 14 anos), Meningo C (menores de 1 ano), pentavalente, pneumocócica 10, poliomielite, rotavírus, tríplice viral (SCR), tetra viral ou varicela (15 meses a menores de 7 anos com esquema incompleto) e influenza (gripe) para toda a população acima de 6 meses.