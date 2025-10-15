Poda de árvores no Santa Teresinha gera revolta em Piracicaba

Segundo os moradores, as árvores removidas são jovens e não apresentavam sinais visíveis de comprometimento, como apodrecimento, risco de queda ou interferência no tráfego de veículos e pedestres. Ainda segundo eles, não houve aviso prévio sobre a intervenção, nem sinalização no local com informações.

Moradores do bairro Santa Teresinha, em Piracicaba, procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar o corte de árvores na Rua São Pedro, próximo à Unidade Básica de Saúde (UBS) da Balbo. De acordo com os relatos, as ações de poda e retirada de vegetação estariam ocorrendo desde o início da semana.

Parte da comunidade demonstrou preocupação com a possível alteração no clima da região e nas condições de uso do espaço público. As árvores retiradas, segundo os relatos, forneciam sombra em pontos de espera por transporte coletivo e ao longo das calçadas.

“Estão cortando tudo. As árvores não estão atrapalhando ninguém e não parecem doentes. A área verde está sendo desmatada aos poucos e ninguém explica o motivo”, disse uma das moradoras, que preferiu não se identificar.

O que dizem os órgãos públicos

A reportagem do Jornal de Piracicaba questionou os órgãos em relação a poda das árvores. Em nota, a Prefeitura de Piracicaba informou que “a Eixo tem uma anuência da diretoria da Cetesb para fazer a obra. E para realizar a obra, as modificações/serviços são necessários. Outra informação é que esse trecho pertence ao DER, então, não cabe ao município”.