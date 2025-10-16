Padre pego com mulher: polícia faz operação após vídeo viralizar

A Polícia Civil de Mato Grosso cumpriu, na manhã desta quinta-feira (16), quatro mandados de busca e apreensão como parte da investigação sobre a divulgação de imagens íntimas de uma jovem de 21 anos. A vítima aparece em um vídeo que envolve o padre Luciano Braga Simplício, da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, localizada no município de Nova Maringá, a aproximadamente 392 quilômetros de Cuiabá.

As ordens judiciais foram expedidas pela Vara Criminal de São José do Rio Claro, com apoio da Delegacia de Tapurah (MT), após o caso ganhar repercussão nas redes sociais. O material mostra o religioso dentro da casa paroquial usando apenas um short, acompanhado da jovem.