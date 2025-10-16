16 de outubro de 2025
'MULHER DO PADRE'

Padre pego com mulher: polícia faz operação após vídeo viralizar

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba
Tempo de leitura: 2 min
Reprodução
O caso aconteceu no sábado (11), e o vídeo mostra o momento em que o noivo da jovem, acompanhado do pai, entra à força na casa paroquial
O caso aconteceu no sábado (11), e o vídeo mostra o momento em que o noivo da jovem, acompanhado do pai, entra à força na casa paroquial

A Polícia Civil de Mato Grosso cumpriu, na manhã desta quinta-feira (16), quatro mandados de busca e apreensão como parte da investigação sobre a divulgação de imagens íntimas de uma jovem de 21 anos. A vítima aparece em um vídeo que envolve o padre Luciano Braga Simplício, da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, localizada no município de Nova Maringá, a aproximadamente 392 quilômetros de Cuiabá.

Saiba Mais:

As ordens judiciais foram expedidas pela Vara Criminal de São José do Rio Claro, com apoio da Delegacia de Tapurah (MT), após o caso ganhar repercussão nas redes sociais. O material mostra o religioso dentro da casa paroquial usando apenas um short, acompanhado da jovem.

De acordo com a Polícia Civil, os mandados têm como finalidade recolher aparelhos eletrônicos, como celulares e computadores, que possam conter registros ou cópias do vídeo. A investigação busca identificar os responsáveis pela gravação, pelo compartilhamento e pela disseminação do conteúdo nas plataformas digitais.

Os envolvidos podem responder por crimes como constrangimento ilegal qualificado, invasão de domicílio, dano qualificado, exposição da intimidade e dano psicológico.

Entenda o caso

As imagens foram gravadas no sábado (11) e mostram o momento em que o noivo da jovem, acompanhado do pai, entra à força na casa paroquial. No vídeo, o padre aparece em uma área da residência, enquanto a jovem, de baby-doll, é vista chorando e escondida embaixo da pia do banheiro. Os homens exigem a abertura da porta, ameaçando arrombá-la.

O conteúdo do vídeo se espalhou nos dias seguintes e teve ampla repercussão em Nova Maringá, município com pouco mais de 5 mil habitantes.

Posicionamento do padre

Em áudios enviados a integrantes da comunidade religiosa, o padre afirmou que não houve envolvimento íntimo com a jovem. Segundo ele, a mulher teria pedido para usar o banheiro e trocar de roupa após uma atividade ligada à igreja. Ainda segundo o relato, no momento em que tomava banho, ele ouviu a jovem gritar dizendo que havia alguém no local.

Providências da igreja

A Diocese de Diamantino informou, por meio de nota, que instaurou um processo canônico para apurar a conduta do padre. A instituição declarou que está seguindo os procedimentos previstos e solicitou orações dos fiéis.

Conforme as regras da Igreja Católica, padres pertencentes ao rito latino não podem manter relacionamentos afetivos ou sexuais. O descumprimento pode levar à suspensão ou afastamento das funções sacerdotais.

