FIM DA LINHA

Golpista que contratava motoristas de app e não pagava é preso

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação GCM
O homem foi preso pela GCM de São Pedro
O homem foi preso pela GCM de São Pedro

 Um homem suspeito de aplicar uma série de golpes em motoristas de aplicativo foi detido pela Guarda Civil Municipal (GCM) na tarde desta quarta-feira (15), no bairro Terra Prometida, em São Pedro, na Região Metropolitana de Piracicaba.

De acordo com a GCM, o suspeito foi cercado e contido por motoristas revoltados, após mais uma tentativa de golpe. Ele costumava solicitar corridas por aplicativo e, ao final das viagens, fugia sem pagar, deixando prejuízo para os profissionais.

Segundo relatos, o homem já vinha aplicando o golpe diversas vezes na região, causando indignação entre os motoristas.

As equipes do Centro de Controle Operacional (CCO) acionaram as viaturas, e os GCMs chegaram rapidamente ao local, efetuando a detenção do indivíduo.

O suspeito foi levado à UPA de São Pedro para exame de corpo de delito e, em seguida, apresentado na Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado.

 Conduziram a ocorrência, o inspetor Edgar e GCM Alexandre, com apoio dos GCMs Tiago, Fernandes, Lopes e Da Silva.

