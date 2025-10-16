Golpista que contratava motoristas de app e não pagava é preso

Um homem suspeito de aplicar uma série de golpes em motoristas de aplicativo foi detido pela Guarda Civil Municipal (GCM) na tarde desta quarta-feira (15), no bairro Terra Prometida, em São Pedro, na Região Metropolitana de Piracicaba.

De acordo com a GCM, o suspeito foi cercado e contido por motoristas revoltados, após mais uma tentativa de golpe. Ele costumava solicitar corridas por aplicativo e, ao final das viagens, fugia sem pagar, deixando prejuízo para os profissionais.