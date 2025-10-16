Passeio Histórico no Engenho está com inscrições abertas; Veja

A Prefeitura de Piracicaba, em parceria com o Misp (Museu da Imagem e do Som de Piracicaba) e com o apoio da Secretaria Municipal de Turismo, realiza neste domingo (19), a partir das 8h, uma nova edição do Passeio Histórico pelo Parque do Engenho Central. A atividade é gratuita e oferece 60 vagas, as inscrições devem ser feitas pelo site. A saída será feita a partir do portal do parque.

A caminhada será guiada por Pedro Maurano, coordenador do Engenho Central, e por Maurício Beraldo, historiador do Museu Histórico e Pedagógico Prudente de Moraes, e percorre os principais espaços do complexo. O roteiro destaca aspectos arquitetônicos, históricos e culturais dos antigos armazéns da Société de Sucreries Brésiliennes, acompanhando a trajetória do local desde sua fundação no século XIX, no período imperial, até a desativação industrial ocorrida no século XX.