Passeio Histórico no Engenho está com inscrições abertas; Veja

Por Bia Xavier - JP
| Tempo de leitura: 1 min
Momento de abertura do passeio histórico pelo Parque do Engenho Central.
A Prefeitura de Piracicaba, em parceria com o Misp (Museu da Imagem e do Som de Piracicaba) e com o apoio da Secretaria Municipal de Turismo, realiza neste domingo (19), a partir das 8h, uma nova edição do Passeio Histórico pelo Parque do Engenho Central. A atividade é gratuita e oferece 60 vagas, as inscrições devem ser feitas pelo site. A saída será feita a partir do portal do parque.

A caminhada será guiada por Pedro Maurano, coordenador do Engenho Central, e por Maurício Beraldo, historiador do Museu Histórico e Pedagógico Prudente de Moraes, e percorre os principais espaços do complexo. O roteiro destaca aspectos arquitetônicos, históricos e culturais dos antigos armazéns da Société de Sucreries Brésiliennes, acompanhando a trajetória do local desde sua fundação no século XIX, no período imperial, até a desativação industrial ocorrida no século XX.

 Inaugurado em janeiro de 1881 pelo Barão de Rezende, o Engenho Central foi um dos pioneiros na modernização da produção açucareira no Brasil; esteve em operação até 1974, foi tombado pelo Codepac em 1989 e, desde 1992, abriga a Secretaria da Cultura e equipamentos como o Teatro Erotides de Campos e a Pinacoteca Municipal Miguel Dutra.

SERVIÇO

Passeio Histórico no Parque do Engenho Central — Domingo (19), concentração no portal do parque (Av. Maurice Allain, 454 — Vila Rezende), às 8h. Atividade gratuita, com 60 vagas. Inscrições pelo site. Informações: (19) 3403-2600.

