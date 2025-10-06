6ª Flipira começa nesta sexta-feira (17); Veja como será o 1º dia

A abertura da 6ª Flipira, na sexta-feira (17), terá início às 19h30 no Anfiteatro Barracão 14 do Engenho Central, e seguirá uma sequência de eventos que mesclam homenagens, palestras e apresentações artísticas. O cerimonial ficará a cargo de Carmen Pilotto e João Baptista Athayde, seguido de fala de Raquel Delvaje, presidente da Academia Piracicabana de Letras. Na sequência, Renato Scudeller da Silva fará a apresentação sobre o homenageado local Ludovico da Silva, com leitura de texto por Ivana Maria França de Negri.

O programa continua com número musical de Aline Bueno e a palestra do historiador e escritor Armando Alexandre dos Santos sobre o homenageado nacional, Machado de Assis. Também estão previstas leitura de poema por Elisabete Bortolin e apresentação de alunos do Colégio Objetivo, que interpretarão músicas e declamações de poemas de Cora Coralina. A noite de lançamento será encerrada com um coquetel, integrando público e convidados.