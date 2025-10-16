Prefeitura de Piracicaba arruma 14 vias; saiba quais

A Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos da Prefeitura de Piracicaba realizou, entre os dias 6 e 10 de outubro, serviços de tapa-buraco em 14 vias do município. As equipes atuaram em dez bairros da cidade.
A operação Tapa-buraco atende a solicitações da população registradas via Serviço de Informações à População (SIP) – 156, a pedidos de vereadores e a demandas identificadas pelas próprias equipes em suas rondas.
A prioridade é dada a vias estratégicas de maior urgência, como avenidas com alto fluxo de veículos, e a necessidades pontuais. Os procedimentos envolvem o requadramento da área danificada, preenchimento com bica corrida (mistura de pedra britada, pedrisco e pó-de-pedra) e finalização com massa asfáltica, especialmente em buracos que exigem intervenção mais profunda. A medição da massa aplicada é feita por metro quadrado para padronização dos serviços.
Confira as vias e bairros que receberam os serviços:
- Campestre: rua Antonio Lazaro Bentelli e rua Mombuca
- Jardim Alvorada: rua Rodolfo Maier e rua Raul Seixas
- Jardim Brasil: rua Orlando Boni
- Jardim California: rua Antonio Cardoso
- Jardim Javary II: rua São Pedro
- Jardim Tatuapé: rua Luiz Vaz de Toledo Piza
- Pauliceia: avenida Raposo Tavares
- Santa Teresinha: rua Ituverava, rua Peruíbe e rua Itapevi
- Vila Cristina: rua Pedro Grossi
- Vila Monteiro: travessa João Moises