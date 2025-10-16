Prefeitura de Piracicaba arruma 14 vias; saiba quais

A Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos da Prefeitura de Piracicaba realizou, entre os dias 6 e 10 de outubro, serviços de tapa-buraco em 14 vias do município. As equipes atuaram em dez bairros da cidade.

A operação Tapa-buraco atende a solicitações da população registradas via Serviço de Informações à População (SIP) – 156, a pedidos de vereadores e a demandas identificadas pelas próprias equipes em suas rondas.