JP - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
10 BAIRROS

Prefeitura de Piracicaba arruma 14 vias; saiba quais

Por Bruno Mendes/JP |
| Tempo de leitura: 1 min
Foto: Divulgação
Operação Tapa-Buraco realizada na última semana atuou em dez bairros da cidade
Operação Tapa-Buraco realizada na última semana atuou em dez bairros da cidade

A Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos da Prefeitura de Piracicaba realizou, entre os dias 6 e 10 de outubro, serviços de tapa-buraco em 14 vias do município. As equipes atuaram em dez bairros da cidade.

A operação Tapa-buraco atende a solicitações da população registradas via Serviço de Informações à População (SIP) – 156, a pedidos de vereadores e a demandas identificadas pelas próprias equipes em suas rondas.

A prioridade é dada a vias estratégicas de maior urgência, como avenidas com alto fluxo de veículos, e a necessidades pontuais. Os procedimentos envolvem o requadramento da área danificada, preenchimento com bica corrida (mistura de pedra britada, pedrisco e pó-de-pedra) e finalização com massa asfáltica, especialmente em buracos que exigem intervenção mais profunda. A medição da massa aplicada é feita por metro quadrado para padronização dos serviços.

Confira as vias e bairros que receberam os serviços:

  • Campestre: rua Antonio Lazaro Bentelli e rua Mombuca
  • Jardim Alvorada: rua Rodolfo Maier e rua Raul Seixas
  • Jardim Brasil: rua Orlando Boni
  • Jardim California: rua Antonio Cardoso
  • Jardim Javary II: rua São Pedro
  • Jardim Tatuapé: rua Luiz Vaz de Toledo Piza
  • Pauliceia: avenida Raposo Tavares
  • Santa Teresinha: rua Ituverava, rua Peruíbe e rua Itapevi
  • Vila Cristina: rua Pedro Grossi
  • Vila Monteiro: travessa João Moises

