Homem cai morto baleado em violento confronto com o Baep

Segundo as primeiras informações, os policiais faziam uma operação tática em uma região dominada por traficantes e foragidos, quando o homem, ao perceber a chegada das viaturas, tentou escapar correndo e abriu fogo contra os agentes.

Um criminoso procurado pela Justiça morreu na tarde desta quarta-feira (15) após um violento confronto armado com equipes do Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), em Cordeirópolis, na Região Metropolitana de Piracicaba.

O confronto foi intenso. Vários disparos foram ouvidos por moradores, e o tiroteio gerou pânico na vizinhança. O suspeito acabou atingido pelos tiros, foi socorrido às pressas, mas não resistiu aos ferimentos. Nenhum policial ficou ferido.

Durante a ação, os policiais apreenderam a arma usada pelo criminoso, além de porções de drogas e diversos objetos de origem duvidosa. A identidade do homem não foi divulgada oficialmente, mas ele já tinha passagens por roubo e tráfico de entorpecentes e era alvo de mandado de prisão em aberto.

Após o tiroteio, o clima ficou tenso no bairro, com reforço policial em toda a área para evitar novos incidentes. A Perícia Técnica foi acionada, e o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios de Piracicaba, que vai apurar as circunstâncias exatas da troca de tiros e a origem do armamento apreendido.