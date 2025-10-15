16 de outubro de 2025
JP - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
TIROTEIO E MORTE

Homem cai morto baleado em violento confronto com o Baep

Por Da redação/Pira1 |
Divulgação Baep
A arma do homem foi apreendida pela polícia.
 Um criminoso procurado pela Justiça morreu na tarde desta quarta-feira (15) após um violento confronto armado com equipes do Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), em Cordeirópolis, na Região Metropolitana de Piracicaba.

Segundo as primeiras informações, os policiais faziam uma operação tática em uma região dominada por traficantes e foragidos, quando o homem, ao perceber a chegada das viaturas, tentou escapar correndo e abriu fogo contra os agentes.

O confronto foi intenso. Vários disparos foram ouvidos por moradores, e o tiroteio gerou pânico na vizinhança. O suspeito acabou atingido pelos tiros, foi socorrido às pressas, mas não resistiu aos ferimentos. Nenhum policial ficou ferido.

Durante a ação, os policiais apreenderam a arma usada pelo criminoso, além de porções de drogas e diversos objetos de origem duvidosa. A identidade do homem não foi divulgada oficialmente, mas ele já tinha passagens por roubo e tráfico de entorpecentes e era alvo de mandado de prisão em aberto.

Após o tiroteio, o clima ficou tenso no bairro, com reforço policial em toda a área para evitar novos incidentes. A Perícia Técnica foi acionada, e o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios de Piracicaba, que vai apurar as circunstâncias exatas da troca de tiros e a origem do armamento apreendido.

