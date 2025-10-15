16 de outubro de 2025
TENSÃO NA DELEGACIA

Reunião de supostas vítimas de vereador vira confusão na DDM

As mulheres denunciaram uma possível intimidação pelos advogados, que estavam no local.
 Um grupo de mulheres —entre elas supostas vítimas do vereador Cássio Fala Pira (PL) — denunciou uma tentativa de intimidação dentro da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Piracicaba.

Segundo o boletim de ocorrência, dois advogados do parlamentar invadiram uma reunião reservada e começaram a filmar as participantes, o que provocou indignação e sensação de constrangimento entre as mulheres presentes.

O encontro, conforme relataram as participantes, tinha caráter informativo e de orientação, com o objetivo de explicar como registrar denúncias de crimes sexuais e oferecer apoio jurídico e emocional.A delegada titular, Olívia Fonseca, confirmou que a reunião realmente acontecia e reprovou a atitude dos advogados, lembrando que a DDM é “um espaço de escuta, proteção e acolhimento — jamais de intimidação”.

As mulheres afirmam que a presença inesperada dos defensores foi vista como uma forma de pressão psicológica, justamente num momento em que o grupo buscava encorajamento para denunciar. O caso deve ser levado à OAB, à Procuradoria da Mulher e ao Conselho Municipal da Mulher para apuração.

Já os advogados representantes do vereador, negam qualquer intimidação, o acompanhamento do que chamaram de “alinhamento de depoimentos” entre vítimas e testemunhas — o que, segundo eles, poderia comprometer a validade das provas.Em nota, os defensores reforçaram que Cássio Fala Pira é inocente e garantiram que qualquer tentativa de manipulação não prevalecerá sobre o devido processo legal.

