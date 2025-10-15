Reunião de supostas vítimas de vereador vira confusão na DDM

Segundo o boletim de ocorrência, dois advogados do parlamentar invadiram uma reunião reservada e começaram a filmar as participantes, o que provocou indignação e sensação de constrangimento entre as mulheres presentes.

Um grupo de mulheres —entre elas supostas vítimas do vereador Cássio Fala Pira (PL) — denunciou uma tentativa de intimidação dentro da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Piracicaba.

O encontro, conforme relataram as participantes, tinha caráter informativo e de orientação, com o objetivo de explicar como registrar denúncias de crimes sexuais e oferecer apoio jurídico e emocional.A delegada titular, Olívia Fonseca, confirmou que a reunião realmente acontecia e reprovou a atitude dos advogados, lembrando que a DDM é “um espaço de escuta, proteção e acolhimento — jamais de intimidação”.

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

As mulheres afirmam que a presença inesperada dos defensores foi vista como uma forma de pressão psicológica, justamente num momento em que o grupo buscava encorajamento para denunciar. O caso deve ser levado à OAB, à Procuradoria da Mulher e ao Conselho Municipal da Mulher para apuração.

Já os advogados representantes do vereador, negam qualquer intimidação, o acompanhamento do que chamaram de “alinhamento de depoimentos” entre vítimas e testemunhas — o que, segundo eles, poderia comprometer a validade das provas.Em nota, os defensores reforçaram que Cássio Fala Pira é inocente e garantiram que qualquer tentativa de manipulação não prevalecerá sobre o devido processo legal.