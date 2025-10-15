Homicídio e estupro: 7 foragidos são capturados em Piracicaba

Os procurados estavam envolvidos em crimes sérios como tentativa de homicídio, abuso contra vulneráveis e tráfico de drogas. A ação foi feita pelo 10º Batalhão de Polícia Militar do Interior, com equipes muito preparadas para as ações.

Piracicaba acordou com uma notícia boa para a segurança da cidade: a Polícia Militar capturou 7 pessoas que estavam sendo procuradas pela Justiça. As prisões aconteceram nesta segunda (13) e na terça-feira (14), em diferentes bairros da cidade.

A primeira prisão ocorreu por volta das 8h50 da segunda-feira, no Algodoal, na avenida Cristóvão Colombo. No período da tarde, um outro homem foi capturado no Jardim Diamante. Por volta das 19h20 e 19h25 do mesmo dia, mais dois individuos foram localizados e presos no Bosques do Lenheiro e Cecap, respectivamente. Logo depois, 20h20, um procurado por tentativa de homicídio foi capturado no Monte Líbano.

Nesta terça-feira, um procurado por estupro de vulnerável foi capturado no Mário Dedini, e um outro por tráfico, foi preso no Jardim Alvorada.

Todos os presos foram levados para as delegacias e agora vão ter que encarar a Justiça.