Abandono da Praça do bairro Alto revolta moradores, em Piracicaba

Moradores do bairro Alto, em Piracicaba, procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar as condições estruturais da Praça São Domingos Sávio, também conhecida como Praça do Dom Bosco. O espaço, localizado em uma área residencial e utilizado por famílias e frequentadores da região, apresenta diversos sinais de falta de manutenção.
Saiba Mais:
- Tempestade ameaça Piracicaba no fim de semana; Veja a previsão
- Homicídio e estupro: 7 foragidos são capturados em Piracicaba
De acordo com os relatos, alguns dos brinquedos do parquinho infantil estão quebrados, o que tem preocupado pais e responsáveis que costumam levar crianças ao local. Além disso, uma das calçadas que dá acesso à praça está com o chão danificado, dificultando a circulação de pedestres, especialmente pessoas com mobilidade reduzida. As lixeiras instaladas na área também apresentam danos, e em alguns pontos estão inutilizáveis.
A equipe de reportagem do JP esteve na praça na tarde de terça-feira (14) e verificou a situação descrita pelos moradores. No local, foi possível observar os brinquedos com partes soltas ou ausentes, a calçada com rachaduras e buracos, e lixeiras quebradas. Durante a visita, um galho de uma árvore de grande porte foi encontrado caído sobre uma das passagens da praça, impedindo a circulação de pedestres.
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
- Há algum problema no seu bairro? Clique aqui e envie sua reclamação para a Coluna "ALÔ, PREFEITO!", da Redação.
O que diz a Prefeitura
O Jornal de Piracicaba entrou em contato com a Prefeitura, que em nota, disse: "A Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, informa que vai encaminhar um técnico ao local para verificar a situação e, assim, programar a manutenção dos brinquedos. Com relação ao piso, será necessário estudo porque a manutenção depende de licitação. Sobre as lixeiras, serão trocadas conforme a necessidade. Os galhos caídos já foram retirados."