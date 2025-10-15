Abandono da Praça do bairro Alto revolta moradores, em Piracicaba

Moradores do bairro Alto, em Piracicaba, procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar as condições estruturais da Praça São Domingos Sávio, também conhecida como Praça do Dom Bosco. O espaço, localizado em uma área residencial e utilizado por famílias e frequentadores da região, apresenta diversos sinais de falta de manutenção.

De acordo com os relatos, alguns dos brinquedos do parquinho infantil estão quebrados, o que tem preocupado pais e responsáveis que costumam levar crianças ao local. Além disso, uma das calçadas que dá acesso à praça está com o chão danificado, dificultando a circulação de pedestres, especialmente pessoas com mobilidade reduzida. As lixeiras instaladas na área também apresentam danos, e em alguns pontos estão inutilizáveis.