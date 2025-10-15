Inteligência Artificial na educação: bom-senso e cautela

A Inteligência Artificial (IA) está transformando diversos setores da sociedade e a educação é um dos mais impactados. Entre os benefícios explorados e desafios a serem enfrentados, educadores e estudantes pregam o bom-senso ao utilizá-la. Dessa forma, seria uma aliada e não uma vilã no processo de aprendizagem.

Entre os benefícios, a Inteligência Artificial permite adaptar o conteúdo, ritmo e formato de ensino às necessidades de cada aluno; o feedback imediato na correção de tarefas; a acessibilidade; a análise de dados educacionais; e a gamificação e aprendizado imersivo, entre outros.

Há, por outro lado, muitos desafios como a desigualdade, já que nem todas as escolas têm acesso à tecnologia de ponta; a dependência tecnológica, devido ao uso excessivo; a desvalorização do papel do professor – pois há receio de que a IA substitua os profissionais; e a falta de formação docente em tecnologias baseadas em IA.