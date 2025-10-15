WhatsApp: veja como é a nova ferramenta de resumo de conversas

A funcionalidade foi implementada inicialmente para usuários brasileiros, no idioma português. Até o momento, nenhum outro país recebeu a função de forma estável e pública. A Meta, empresa responsável pelo WhatsApp, confirmou que a ferramenta será disponibilizada em breve para outras regiões e idiomas, com uma implementação gradual nos próximos dias.

O WhatsApp liberou no Brasil na última segunda-feira (13) um novo recurso de inteligência artificial destinado a otimizar a leitura de conversas extensas. A ferramenta, denominada "resumo de mensagens", é capaz de condensar o conteúdo de grupos ou chats individuais, destacando os pontos principais da comunicação.

A Meta informou que a função utiliza uma tecnologia chamada processamento privado. Este sistema permite que a Meta AI – o sistema de inteligência artificial da empresa – gere os resumos sem que o WhatsApp ou a Meta tenham acesso ao conteúdo das mensagens.

A empresa garante que o conteúdo das conversas continua protegido pela criptografia de ponta a ponta, o mesmo método de segurança que restringe a leitura a apenas os participantes do chat. O resumo gerado pela IA também permanece criptografado e visível apenas para o usuário que o solicitou.

Segundo a Meta, nenhuma mensagem é armazenada durante o processo de geração do resumo. A tecnologia foi desenvolvida de forma aberta e auditada por especialistas independentes. Além disso, a ativação do recurso é individual e discreta, e nenhum outro participante da conversa é notificado de que o resumo foi solicitado. O recurso tem como finalidade auxiliar o usuário a se atualizar rapidamente em conversas com grande volume de mensagens acumuladas.

Controle de ativação