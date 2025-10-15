Show de Prêmios do Educando pelo Esporte será neste domingo (19)

O tradicional Clube do Saudosista recebe no próximo domingo (19), a partir das 14h, o Show de Prêmios promovido pelo Instituto Educando pelo Esporte. A iniciativa promete tarde de lazer e solidariedade: todo o valor arrecadado será destinado às ações sociais da entidade, que atua há décadas com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade na região.

O envelope custa R$ 40,00 e inclui quatro cartelas, garantindo participação em quatro rodadas. Entre os prêmios já anunciados estão celular, TV, airfryer, micro-ondas e diversos outros itens. Segundo Cláudio Roberto Grandino, presidente do Educando pelo Esporte, cada cartela vendida representa “apoio direto à nossa missão de transformar vidas por meio do esporte e da educação”. Grandino lembra que, desde 1997, mais de 6.500 crianças e jovens já foram atendidos pela instituição, cujo trabalho busca fortalecer famílias, promover protagonismo, cidadania e dignidade humana.