Show de Prêmios do Educando pelo Esporte será neste domingo (19)

O tradicional Clube do Saudosista recebe no próximo domingo (19), a partir das 14h, o Show de Prêmios promovido pelo Instituto Educando pelo Esporte. A iniciativa promete tarde de lazer e solidariedade: todo o valor arrecadado será destinado às ações sociais da entidade, que atua há décadas com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade na região.
O envelope custa R$ 40,00 e inclui quatro cartelas, garantindo participação em quatro rodadas. Entre os prêmios já anunciados estão celular, TV, airfryer, micro-ondas e diversos outros itens. Segundo Cláudio Roberto Grandino, presidente do Educando pelo Esporte, cada cartela vendida representa “apoio direto à nossa missão de transformar vidas por meio do esporte e da educação”. Grandino lembra que, desde 1997, mais de 6.500 crianças e jovens já foram atendidos pela instituição, cujo trabalho busca fortalecer famílias, promover protagonismo, cidadania e dignidade humana.
Com sede em Piracicaba, o Educando pelo Esporte mantém projetos no contraturno escolar, em parceria com poder público, empresas e voluntários, oferecendo atividades esportivas, culturais e educacionais. A entidade sobrevive graças a doações, convênios e eventos como o Show de Prêmios, que também ajudam na compra de materiais, manutenção das ações e ampliação do atendimento.
O encontro terá estacionamento gratuito e acontece na Rua Benedito Bonzon Penteado, 645, no Clube do Saudosista. Para informações e reservas os interessados podem contatar os telefones (19) 3433-5085, (19) 99723-5166 ou (19) 99949-4114. A organização convida a comunidade a participar: diversão e solidariedade num único evento para apoiar a formação de crianças e adolescentes da cidade.