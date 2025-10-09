Pesquisa mostra que brinquedos no Brasil estão contaminados

Para simular a exposição de crianças ao material tóxico, foi utilizada a técnica de digestão ácida assistida por micro-ondas, que reproduz o contato dos brinquedos com a saliva durante o uso.

Pesquisadores identificaram a presença de 21 elementos químicos com potencial tóxico em brinquedos infantis disponíveis no mercado brasileiro. A análise foi realizada por meio de espectrometria de massa com plasma acoplado indutivamente (ICP-MS), técnica que permite detectar substâncias metálicas e não metálicas em concentrações muito baixas.

Os elementos encontrados na investigação foram: prata (Ag), alumínio (Al), arsênio (As), bário (Ba), berílio (Be), cádmio (Cd), cério (Ce), cobalto (Co), cromo (Cr), cobre (Cu), mercúrio (Hg), lantânio (La), manganês (Mn), níquel (Ni), chumbo (Pb), rubídio (Rb), antimônio (Sb), selênio (Se), tálio (Tl), urânio (U) e zinco (Zn).

Com base nos testes de bioacessibilidade, os cientistas estabeleceram dois cenários de exposição: um baseado em valores medianos e outro com base nas concentrações máximas encontradas. Segundo os pesquisadores, o tempo de contato das crianças com os brinquedos ou a frequência com que são levados à boca pode influenciar diretamente os níveis de exposição.

As taxas de liberação dos contaminantes em contato com soluções que simulam o suco gástrico variaram de 0,11% a 7,33%, indicando que apenas uma pequena parcela das substâncias presentes nos brinquedos é liberada em condições simuladas de exposição oral. Ainda assim, os pesquisadores destacam que as altas concentrações totais observadas em algumas amostras exigem atenção.