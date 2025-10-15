16 de outubro de 2025
JP - Sampi Piracicaba

JP - Sampi Piracicaba
JP - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP nas Redes Sociais | @jpjornal
DETALHES FINAIS

Estrutura provisória do Mercadão entra em fase final; entenda

Por Bruno Mendes/JP |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Foto: Divulgação
Nos últimos dias foram instalados os boxes na parte de fora do Mercadão, agora a Prefeitura finaliza detalhes para os lojistas
Nos últimos dias foram instalados os boxes na parte de fora do Mercadão, agora a Prefeitura finaliza detalhes para os lojistas

A Prefeitura de Piracicaba, por meio das Secretarias de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente; de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos e do Semae (Serviço Municipal de Água e Esgoto), reuniu-se na manhã desta terça-feira (14), com permissionários do Mercado Municipal. O objetivo foi alinhar as etapas finais para o início do funcionamento dos boxes provisórios instalados no estacionamento do local.

VEJA MAIS:

Os boxes provisórios são estruturas modulares que visam oferecer condições adequadas de trabalho, com acabamento, ligações independentes de água e energia, além de sanitários individuais. O investimento na locação dos módulos totalizou R$ 300 mil. Dos 16 boxes instalados, 15 serão destinados aos permissionários e um para sanitários.

A instalação física dos boxes foi concluída em 10 de outubro, após a execução de serviços como instalação de postes e pontos de iluminação pela CPFL Paulista, e 13 pontos de água e esgoto pelo Semae e pela Concessionária Mirante.

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

Segundo Paulo Sérgio Ferreira da Silva, secretário-executivo de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, a etapa de infraestrutura está próxima da conclusão. "Nos próximos dias serão finalizadas as interligações de água e esgoto nos boxes. A etapa subsequente envolve a definição das cargas para instalação dos equipamentos necessários aos permissionários. Alguns ainda precisam fornecer as especificações dos equipamentos — como fritadeiras, fogões, coifas e balcões refrigerados — para dimensionamento das cargas."

Também está prevista a instalação de portas nos boxes. A estrutura original previa toldos, sem custos aos permissionários. Contudo, em reunião, os permissionários solicitaram e decidiram adquirir outro tipo de estrutura para fechamento, a ser instalada gratuitamente pela empresa montadora dos boxes. O funcionamento das estruturas ocorrerá após a instalação das portas.

O secretário de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, Maurício Perissinotto, destacou a atuação contínua das equipes desde o incêndio de julho. "Desde o dia do incêndio, as equipes não cessaram o trabalho. O foco tem sido a agilidade em todas as etapas, incluindo as burocráticas, para garantir que todos retomem as atividades rapidamente", afirmou.

O Mercado Municipal foi atingido por um incêndio na madrugada de 23 de julho, que comprometeu cerca de 25% de sua estrutura. Desde então, a Prefeitura e a associação de permissionários têm buscado soluções emergenciais para realocar e atender os comerciantes afetados.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários