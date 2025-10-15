Estrutura provisória do Mercadão entra em fase final; entenda

Os boxes provisórios são estruturas modulares que visam oferecer condições adequadas de trabalho, com acabamento, ligações independentes de água e energia, além de sanitários individuais. O investimento na locação dos módulos totalizou R$ 300 mil. Dos 16 boxes instalados, 15 serão destinados aos permissionários e um para sanitários.

A Prefeitura de Piracicaba, por meio das Secretarias de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente; de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos e do Semae (Serviço Municipal de Água e Esgoto), reuniu-se na manhã desta terça-feira (14), com permissionários do Mercado Municipal. O objetivo foi alinhar as etapas finais para o início do funcionamento dos boxes provisórios instalados no estacionamento do local.

A instalação física dos boxes foi concluída em 10 de outubro, após a execução de serviços como instalação de postes e pontos de iluminação pela CPFL Paulista, e 13 pontos de água e esgoto pelo Semae e pela Concessionária Mirante.

Segundo Paulo Sérgio Ferreira da Silva, secretário-executivo de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, a etapa de infraestrutura está próxima da conclusão. "Nos próximos dias serão finalizadas as interligações de água e esgoto nos boxes. A etapa subsequente envolve a definição das cargas para instalação dos equipamentos necessários aos permissionários. Alguns ainda precisam fornecer as especificações dos equipamentos — como fritadeiras, fogões, coifas e balcões refrigerados — para dimensionamento das cargas."

Também está prevista a instalação de portas nos boxes. A estrutura original previa toldos, sem custos aos permissionários. Contudo, em reunião, os permissionários solicitaram e decidiram adquirir outro tipo de estrutura para fechamento, a ser instalada gratuitamente pela empresa montadora dos boxes. O funcionamento das estruturas ocorrerá após a instalação das portas.