Colégio Dom Bosco: 75 anos presente na educação de Piracicaba

Uma história que se iniciou humildemente um projeto político pedagógico de educação integral, e que, ao longo desses anos, consolidou uma comunidade educativa solidária e de fé, onde até os dias atuais são presentes o ensino, o acolhimento, o incentivo, a criatividade, a inovação, o conhecimento e a solidariedade, resultando na excelência acadêmica e na formação de líderes nas mais diversas áreas.

Neste ano de 2025 o Colégio Salesiano Dom Bosco comemora 75 anos da chegada dos primeiros salesianos em Piracicaba e fundação do colégio, um momento marcante, que evidencia a importância dos salesianos para toda sociedade de nossa cidade, na formação de mentes críticas, bons cristãos e cidadãos honestos, que ultrapassa gerações, avós, pais e mães, filhos e netos, alunos do Dom Bosco.

Com a filosofia baseada no sistema preventivo, que utiliza a razão, religião e amor, como pilares para a educação, o colégio oferece ampla e moderna estrutura física, ferramentas pedagógicas atualizadas e recursos humanos para a formação integral, em uma proposta pedagógica que traz tradição e inovação para uma educação de excelência, proporcionando autonomia e senso de responsabilidade, para que os alunos se tornem protagonistas em seus projetos de vida.

Uma história marcada por pessoas comprometidas no desenvolvimento de uma educação de qualidade. Desde os padres Baron e Ismael, que chegaram em Piracicaba em 1950, o Dom Bosco conta em nossa comunidade, com profissionais dedicados, educadores que se atualizam constantemente e assumem a missão de ensinar como propósito, condição que reflete no carinho, respeito e orgulho, de todas as famílias que confiam em nosso trabalho.

Com as palavras de Dom Bosco “A educação é obra do coração”, neste dia 15 de outubro, reforçamos nosso respeito, admiração e carinho, os quais praticamos diariamente, a todos os educadores, de todas as instituições de ensino, aos quais somos gratos pelo seu trabalho e dedicação diária na formação dos jovens.