Colégio Atlântico: Educação, Afeto e Protagonismo Estudantil

A excelência do trabalho pedagógico também se reflete nos resultados: o Colégio Atlântico conquista lugar de destaque no Enem 2024, um reconhecimento que evidencia a qualidade do ensino e o comprometimento dos alunos e de toda a equipe escolar.

No Dia dos Professores, o Colégio Atlântico ganha destaque por valorizar, todos os dias, o compromisso e a dedicação de seus educadores. Profissionais que inspiram, acolhem e transformam, fazendo da sala de aula um espaço de descobertas e de crescimento humano.

A escola se destaca ainda por promover experiências que unem famílias, professores e alunos em torno da aprendizagem e da convivência. Neste ano, a tradicional Festa da Família reuniu a comunidade em momentos de alegria, com show de talentos e apresentações marcantes. A Mostra Literária, por sua vez, deu voz à criatividade dos estudantes, valorizando a leitura e a produção autoral.

E as atividades não param por aí: na próxima semana, terá início a Olimpatlântico, a semana esportiva que envolve todos os alunos da escola — da Educação Infantil ao Ensino Médio. Este ano, os próprios estudantes escolheram desde o tema até as cores, reforçando o protagonismo e o espírito de união que fazem parte da essência do Colégio Atlântico.

Educar, no Atlântico, é mais do que ensinar: é formar pessoas inteiras, com valores, empatia e sonhos grandes.