Colégio Metropolitano: 30 anos formando gerações com excelência

Entre os diferenciais que fazem do Metropolitano uma escola completa, destacam-se os intervalos dirigidos, que promovem integração social e convivência harmoniosa entre os alunos, e os ambientes personalizados para cada faixa etária, garantindo segurança e adequação pedagógica.

Em 2026, o Colégio Metropolitano, referência em educação de qualidade em Piracicaba, anuncia novas propostas pedagógicas e estruturais que reforçam o compromisso da instituição com a formação integral de seus alunos. Eleita Escola Embaixadora pelo Sistema UNOI Internacional/Santillana, a instituição mantém uma trajetória sólida, unindo tradição, inovação e cuidado em cada detalhe da vida escolar.

Os alunos do 5º e 9º ano realizam o exame TOEFL, obtendo certificação internacional de proficiência em inglês. Desde o 1º ano do Ensino Fundamental até o 3º do Ensino Médio, a escola aplica simulados e avaliações diagnósticas que preparam os estudantes para os desafios acadêmicos e vestibulares. A proposta pedagógica inclui ainda Robótica Maker e Robótica Educacional, com padrões internacionais, e o Projeto Socioemocional Fluir, que estimula o diálogo, a empatia e o respeito às diferenças. A Fazendinha pedagógica proporciona experiências de contato com a natureza e a fauna brasileira, enriquecendo o aprendizado vivencial.

O Ensino Bilíngue em Inglês tem foco na fala, escuta e escrita, enquanto o Programa Plural oferece refeições preparadas pela própria cozinha da escola, atividades recreativas e momentos de aprendizagem complementar. A estrutura conta com laboratórios e cozinha experimental, integrados ao planejamento do Sistema UNOI, além de um projeto de acessibilidade e mobilidade, que garante inclusão e conforto a todos.

O colégio oferece turmas do 1º ao 8º ano nos períodos da manhã e da tarde, de acordo com a necessidade das famílias. Além disso, realiza passeios turísticos e pesquisas de campo, promovendo o aprendizado fora da sala de aula. A escola também dispõe de piscina e espaços integrados voltados ao lazer, esporte e bem-estar dos alunos.