13 de outubro de 2025
JP - Sampi Piracicaba

JP - Sampi Piracicaba
JP - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP nas Redes Sociais | @jpjornal
FAMÍLIA EM CHOQUE

Clara Fessel é a jovem mãe encontrada morta em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Redes Sociais e Pira1
Clara foi encontrada sentada no quintal, sem vida, com um tiro na cabeça.
Clara foi encontrada sentada no quintal, sem vida, com um tiro na cabeça.

 Foi identificada como Clara Stetz Fessel, de 22 anos, a jovem mãe encontrada morta dentro da própria residência na manhã deste sábado (11), no bairro Santa Fé, em Piracicaba. Servidora municipal, Clara era muito conhecida e querida pelos colegas de trabalho.

VEJA MAIS

Segundo o boletim de ocorrência, a filha pequena foi quem encontrou a mãe ao retornar do supermercado com a avó. Clara estava sentada no quintal, sem vida, com um ferimento de arma de fogo na cabeça e uma arma caída ao lado do corpo.

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

A Polícia Científica foi acionada e realizou uma perícia minuciosa no local. O revólver foi apreendido e será analisado para determinar se o disparo foi acidental, autoprovocado ou se há indícios de participação de terceiros. Imagens de câmeras de segurança da vizinhança também estão sendo recolhidas para ajudar na investigação.

Familiares relataram que Clara havia saído com amigos na noite anterior e retornado normalmente para casa. A jovem não apresentava sinais de depressão, o que amplia o mistério sobre as circunstâncias da morte.

A Prefeitura de Piracicaba confirmou a identidade da vítima e lamentou profundamente o ocorrido em nota oficial, destacando que Clara era auxiliar de ação educativa e uma funcionária muito estimada pela equipe e pelos alunos.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários