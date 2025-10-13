Clara Fessel é a jovem mãe encontrada morta em Piracicaba

Segundo o boletim de ocorrência, a filha pequena foi quem encontrou a mãe ao retornar do supermercado com a avó. Clara estava sentada no quintal, sem vida, com um ferimento de arma de fogo na cabeça e uma arma caída ao lado do corpo.

Foi identificada como Clara Stetz Fessel, de 22 anos, a jovem mãe encontrada morta dentro da própria residência na manhã deste sábado (11), no bairro Santa Fé, em Piracicaba. Servidora municipal, Clara era muito conhecida e querida pelos colegas de trabalho.

A Polícia Científica foi acionada e realizou uma perícia minuciosa no local. O revólver foi apreendido e será analisado para determinar se o disparo foi acidental, autoprovocado ou se há indícios de participação de terceiros. Imagens de câmeras de segurança da vizinhança também estão sendo recolhidas para ajudar na investigação.

Familiares relataram que Clara havia saído com amigos na noite anterior e retornado normalmente para casa. A jovem não apresentava sinais de depressão, o que amplia o mistério sobre as circunstâncias da morte.

A Prefeitura de Piracicaba confirmou a identidade da vítima e lamentou profundamente o ocorrido em nota oficial, destacando que Clara era auxiliar de ação educativa e uma funcionária muito estimada pela equipe e pelos alunos.