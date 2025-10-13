Mulher de 28 anos morre após carro capotar várias vezes na SP 310

A tarde de sábado (11) terminou em tragédia e comoção na Rodovia Washington Luís (SP-310), em Rio Claro, na Região Metropolitana de Piracicaba. A jovem Mariana Prado, de apenas 28 anos, perdeu a vida após o carro que dirigia capotar violentamente no trecho do km 187, sentido São Carlos.
VEJA MAIS
Homem surta com arma em punho e faz família refém em Piracicaba
Segundo informações apuradas no local, Mariana seguia sozinha em um Ford Fiesta prata quando, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle da direção. O veículo atingiu a defensa metálica, voou e capotou diversas vezes, até parar totalmente destruído no canteiro central da rodovia.
Equipes da Eixo SP chegaram rapidamente e tentaram reanimar a motorista, que foi levada em estado gravíssimo ao Hospital Nossa Senhora de Lourdes.
Apesar dos esforços dos socorristas e médicos, ela não resistiu aos ferimentos. O óbito foi confirmado às 15h56, deixando familiares e amigos em choque.
A Perícia Técnica realizou os trabalhos de praxe no local, e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Rio Claro.
A Polícia Civil instaurou inquérito para investigar as causas da perda de controle que resultou no acidente.
Mariana era descrita por pessoas próximas como uma jovem alegre, determinada e cheia de planos para o futuro. O que era para ser um fim de semana comum terminou em luto e dor na rodovia.