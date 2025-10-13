13 de outubro de 2025
VÍTIMA FATAL

Mulher de 28 anos morre após carro capotar várias vezes na SP 310

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Redes Sociais e Divulgação Artesp
Mariana estava sozinha no Ford Fiesta que capotou na rodovia.
Mariana estava sozinha no Ford Fiesta que capotou na rodovia.

 A tarde de sábado (11) terminou em tragédia e comoção na Rodovia Washington Luís (SP-310), em Rio Claro, na Região Metropolitana de Piracicaba. A jovem Mariana Prado, de apenas 28 anos, perdeu a vida após o carro que dirigia capotar violentamente no trecho do km 187, sentido São Carlos.

Segundo informações apuradas no local, Mariana seguia sozinha em um Ford Fiesta prata quando, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle da direção. O veículo atingiu a defensa metálica, voou e capotou diversas vezes, até parar totalmente destruído no canteiro central da rodovia.

Equipes da Eixo SP chegaram rapidamente e tentaram reanimar a motorista, que foi levada em estado gravíssimo ao Hospital Nossa Senhora de Lourdes.

Apesar dos esforços dos socorristas e médicos, ela não resistiu aos ferimentos. O óbito foi confirmado às 15h56, deixando familiares e amigos em choque.

A Perícia Técnica realizou os trabalhos de praxe no local, e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Rio Claro.

A Polícia Civil instaurou inquérito para investigar as causas da perda de controle que resultou no acidente.

Mariana era descrita por pessoas próximas como uma jovem alegre, determinada e cheia de planos para o futuro. O que era para ser um fim de semana comum terminou em luto e dor na rodovia.

