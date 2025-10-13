Jovem mãe é achada morta com tiro pela filha em Piracicaba

Uma jovem mãe de apenas 22 anos foi encontrada morta com um ferimento de tiro na cabeça, na manhã deste sábado (11), dentro da casa onde morava, no bairro Santa Fé, em Piracicaba . A vítima foi descoberta pela própria filha, uma criança pequena, ao retornar do supermercado com a avó.
VEJA MAIS
- Homem em surto com arma em punho faz família refém em Piracicaba
- Mulher de 28 anos morre após capotar carro várias vezes na SP 310
De acordo com as informações iniciais, a avó da menina contou que havia saído com a neta pela manhã para fazer compras. Ao voltarem, a criança entrou na residência e encontrou a mãe sentada, já sem vida, com uma marca de disparo na cabeça e uma arma ao lado do corpo. Desesperada, a menina avisou a avó, que correu para pedir ajuda aos vizinhos e acionou o resgate e a Polícia Militar. As equipes constataram o óbito no local.
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Segundo relatos, na noite anterior, a jovem havia saído com amigos. Ela não tinha histórico de surtos, nem registros de problemas de saúde mental.
A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte. A perícia esteve na casa e o caso segue sob apuração.