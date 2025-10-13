13 de outubro de 2025
DRAMA FAMILIAR

Jovem mãe é achada morta com tiro pela filha em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Pira1
Equipes de socorro e a polícia atenderam a ocorrência no Santa Fé em Piracicaba.
Equipes de socorro e a polícia atenderam a ocorrência no Santa Fé em Piracicaba.

 Uma jovem mãe de apenas 22 anos foi encontrada morta com um ferimento de tiro na cabeça, na manhã deste sábado (11), dentro da casa onde morava, no bairro Santa Fé, em Piracicaba . A vítima foi descoberta pela própria filha, uma criança pequena, ao retornar do supermercado com a avó.

De acordo com as informações iniciais, a avó da menina contou que havia saído com a neta pela manhã para fazer compras. Ao voltarem, a criança entrou na residência e encontrou a mãe sentada, já sem vida, com uma marca de disparo na cabeça e uma arma ao lado do corpo. Desesperada, a menina avisou a avó, que correu para pedir ajuda aos vizinhos e acionou o resgate e a Polícia Militar. As equipes constataram o óbito no local.

Segundo relatos, na noite anterior, a jovem havia saído com amigos. Ela não tinha histórico de surtos, nem registros de problemas de saúde mental.

A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte. A perícia esteve na casa e o caso segue sob apuração.

