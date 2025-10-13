Cabelo Maluco: a brincadeira que pode se tornar um problema

Pais que trabalham em turnos múltiplos ou que enfrentam restrições orçamentárias relatam dificuldade para acompanhar a produção de adereços e pintura capilar. O resultado é uma dinâmica em que alunos de famílias com mais disponibilidade e renda sobressaem, enquanto outros se sentem excluídos, contrariando o objetivo original de inclusão da escola.

O Dia do Cabelo Maluco, tradição cada vez mais presente nas escolas brasileiras, tem gerado diversão — e polêmica. O costume, que costuma coincidir com atividades do mês das crianças em outubro, expõe desigualdades entre famílias: quem tem tempo e recursos cria penteados elaborados; quem não tem, muitas vezes fica à margem da brincadeira.

Além da questão socioeconômica, surgem riscos concretos ao bem-estar animal. Imagens e relatos viralizados na internet mostraram aves e pintinhos sendo presos a estruturas de cabelo, prática que motivou alertas oficiais. O Conselho Regional de Medicina Veterinária da Paraíba (CRMV-PB) publicou comunicado lembrando que expor animais vivos a penteados pode causar estresse, ferimentos e até morte, além de condições de temperatura e manuseio inadequadas.

Há também preocupação sanitária. O contato de crianças com aves pode aumentar o risco de transmissão de zoonoses e agravar quadros alérgicos. Profissionais de saúde e veterinários recomendam evitar qualquer uso de animais em atividades lúdicas que não garantam seu bem-estar. Amostras e imagens de incidentes têm servido de base para orientações técnicas e, em alguns casos, para intervenções institucionais.

Especialistas em educação sugerem caminhos práticos para manter a festa criativa sem prejuízos: proibir o uso de seres vivos, padronizar materiais fornecidos pela escola (ou criar um kit de baixo custo), estimular alternativas artesanais fáceis de reproduzir em casa e priorizar atividades que valorizem a criatividade sem exigir gastos extras. Comunicação prévia com as famílias e opções inclusivas ajudam a evitar constrangimentos e desigualdade entre alunos.