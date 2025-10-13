Escola Décio Miglioranza vence Saúde Nota 10 em Piracicaba

Ao todo, 10 escolas de educação integral e 25 turmas participaram do programa, que começou com a formação de professores em abril. A disputa final reuniu oito projetos semifinalistas: Ada Buselli Neme, José Pousa de Toledo, Ida Francez Lombardi, Francisco de Almeida Kronka (com duas propostas classificadas), Irineu Umberto Packer e Santo Granuzzio. As escolas Irineu Umberto Packer e Francisco Almeida Kronka ficaram, respectivamente, em segundo e terceiro lugares.

A segunda edição do programa Saúde Nota 10 teve sua cerimônia de premiação na última sexta-feira (10), em Piracicaba. Promovida pela concessionária Águas do Mirante, com apoio da Prefeitura, a iniciativa valorizou práticas integradas de educação, saneamento e cidadania ambiental. A Escola Municipal Décio Miglioranza conquistou o primeiro lugar com o projeto Comer, pensar, cuidar: um olhar consciente sobre a merenda escolar, orientado pela professora Kessy Rizental da Silva.

O programa, desenvolvido desde 2013 pela área de Projetos Socioambientais da Águas do Mirante em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e o Semae, busca transformar conhecimento em ação local. Segundo Viviane Gimenes, superintendente pedagógica que representou a secretária Juliana Vicentin no evento, os alunos tiveram papel central no processo: ao assimilarem as práticas em sala, estendem a aprendizagem para as famílias e contribuem para uma cidade mais consciente.

Daniel Mantovani, diretor-presidente da Águas do Mirante, enfatizou que o Saúde Nota 10 ultrapassa o debate teórico: “Conversar com crianças inspira agentes de mudança; elas podem modificar hábitos e garantir uso responsável dos recursos”, afirmou. Como reconhecimento pelo envolvimento, cerca de 670 pessoas — entre estudantes, professores e educadores — receberam o jogo do saneamento e certificados de Embaixadores da Sustentabilidade.

A iniciativa reforça o papel das escolas públicas na formação ambiental e no incentivo a hábitos saudáveis, especialmente quando aplicada à rotina alimentar, como propôs o projeto vencedor. A parceria entre poder público e concessionária, segundo organizadores, pretende manter ações contínuas que consolidem práticas de saneamento e cidadania nas comunidades escolares.