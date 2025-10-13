Acipi realiza 4º Cabelovers hoje (13) para arrecadar mechas; Veja

O objetivo do Cabelovers é simples e impactante: transformar cortes gratuitos em perucas que devolvem autoestima e segurança a pessoas em tratamento contra o câncer. As doações serão utilizadas na confecção de próteses capilares destinadas a pacientes oncológicos que perderam os cabelos durante a quimioterapia.

Hoje, segunda-feira (13), a Acipi recebe a 4ª edição do Cabelovers, iniciativa do Conselho da Mulher Empresária vinculada à programação do Outubro Rosa. O evento acontece das 9h às 17h na sede da entidade e é aberto ao público: quem quiser colaborar pode cortar e doar mechas de cabelo com comprimento mínimo de 15 centímetros — mulheres, homens e crianças são bem-vindos.

Para participar, é preciso agendar horário pelo telefone (19) 3417-1766, ramais 2704 ou 2717. A programação do dia prevê atendimento contínuo ao público, com profissionais disponíveis para realizar os cortes e recolher as mechas conforme as especificações necessárias para confecção das perucas.

História e impacto social

O Cabelovers foi idealizado pela cabeleireira Valéria Aleoni, a partir de uma experiência pessoal em seu salão: ao acompanhar uma cliente que raspou a cabeça para iniciar a quimioterapia, Valéria se inspirou a criar uma ação que transformasse aquele momento em solidariedade. A cliente que motivou o projeto, já recuperada, atua hoje como voluntária ajudando na arrecadação. Desde então, o projeto ampliou parcerias e alcance, convertendo doações em benefícios concretos para quem enfrenta tratamento oncológico.

Silvanete Neves, coordenadora do Conselho da Mulher Empresária da Acipi, destaca o caráter solidário do evento e convida a comunidade a participar: segundo ela, o dia pretende ser um espaço de empatia onde cada corte simboliza apoio e esperança. Ao lado de Valéria, a cabeleireira Adriana Balarim — especialista em noivas, cortes e loiros — também participa do mutirão, atendendo o público ao longo de todo o dia.