Prefeitura de Piracicaba finaliza instalação de boxes provisórios

O incêndio, ocorrido na madrugada de 23 de julho, danificou cerca de 25% da estrutura do mercadão. Em resposta imediata, a administração municipal, em parceria com a Associação de Comerciantes, organizou a realocação emergencial dos lojistas e as obras necessárias para viabilizar a operação dos módulos provisórios.

A Prefeitura de Piracicaba concluiu a montagem dos 16 boxes provisórios no Mercado Municipal destinados a atender os permissionários afetados pelo incêndio que atingiu parte do prédio em julho deste ano. A instalação foi executada em ação conjunta das secretarias de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente e de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, e tem como objetivo garantir condições de trabalho seguras e confortáveis enquanto seguem os procedimentos de reconstrução.

Antes da implantação dos boxes modulares, foram finalizados os serviços de infraestrutura essenciais: a CPFL Paulista instalou postes, pontos de iluminação e todas as ligações elétricas; o Semae e a Concessionária Mirante executaram 53 metros de rede provisória de água e esgoto, fizeram a interligação com a rede existente e instalaram dois poços de visita. Essas intervenções possibilitaram que cada box tivesse ligações independentes de água e energia.

Os 16 módulos oferecem acabamento adequado e sanitários individuais, permitindo que cada permissionário organize sua área com higiene e segurança. Do total, 15 unidades foram destinadas aos permissionários e uma ficará reservada para banheiros. O investimento na locação das estruturas temporárias foi de R$ 300 mil.

Gestão e reconstrução

A administração do Mercado Municipal é realizada por meio de uma parceria público-privada entre a Prefeitura e a Associação de Comerciantes. O prédio possui seguro contratado pela Associação, que terá a responsabilidade de conduzir o processo de reconstrução. O Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural (Codepac) já aprovou a liberação para o início das obras de restauração.

Funcionamento e importância histórica