Prêmio Exxcelência Brasil celebra grandes nomes de Piracicaba

Mais de 30 honrarias serão entregues a nomes dos mais diversos segmentos, refletindo o dinamismo do setor produtivo e cultural da cidade. Entre os agraciados estão Aqualax – Banheiras, Spas e Furô; Ariane Marinho Clínica; Biotipo – Farmácia de Manipulação; Capitão Gancho Restaurante; Clínica Christofoletti; CRHP - Centro de Reprodução Humana de Piracicaba; Encantti Cosméticos; Estação Coquetelaria; Evidence Design - Móveis e Decoração; Gustavo Rocha Arquitetura; Grupo Lia Moraes; Le Noblesse Decorações; Marilô Brigadeiros; Noiva da Colina Seguros; Nova Era Assessoria Contábil; Onix Entretenimento; Paula Diniz Buffet e Eventos; Patrícia Polla Cerimonial; Pira Chopp; Pit Stop Cabines Fotográficas; Predilecta - Planejados Alto Padrão; Rene Moraes Cabeleireiros; Rossini Comunicação Inteligente; Sr. Saldanha Barbearia e Vanessa Aquino Doces Finos.

Amanhã, terça-feira (14), Piracicaba recebe a edição 2025 do Prêmio Exxcelência Brasil, evento que reconhece empresas, empreendedores, artistas e veículos de comunicação que se destacaram pela qualidade, inovação e contribuição ao desenvolvimento local. A cerimônia, promovida pela Addora Assessoria e Eventos, tem início às 18h30 no Teatro do Engenho Central.

O prêmio também contemplará o segmento midiático, com homenagens ao Jornal de Piracicaba, ao programa Comentaristas da Rádio Educadora, ao portal Engenho da Notícia e à La Liste Magazine. Duas homenagens especiais marcam a noite: a celebração dos 30 anos da Festa do Peão de Piracicaba e o reconhecimento ao músico Vitor Cadorini — filho do cantor Edson, da dupla Edson & Hudson — pela trajetória como intérprete, compositor e artista.

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

O processo de seleção segue critérios rigorosos, com registro no INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial). Entre os parâmetros considerados estão avaliações positivas em plataformas como Google e a ausência de queixas relevantes em canais de defesa do consumidor, como Reclame Aqui e Procon, o que confere transparência e credibilidade às escolhas.

A idealizadora e organizadora do evento, Luciana Paula, afirma que o Prêmio Exxcelência Brasil se consolidou como uma tradição local para destacar quem impulsiona a economia e a cultura da região. A cerimônia terá apresentação das jornalistas Lilian Geraldini e da própria Luciana Paula.