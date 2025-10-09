09 de outubro de 2025
JP - Sampi Piracicaba

JP - Sampi Piracicaba
JP - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP nas Redes Sociais | @jpjornal
BORA PRO CINEMA!

Veja as estreias da semana no cinema de Piracicaba

Por Bia Xavier - JP |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Paris Filmes
Ingrid Guimarães estrela 'Perrengue Fashion', onde sua personagem influenciadora enfrenta um divertido choque de realidades ao buscar o filho na Amazônia.
Ingrid Guimarães estrela 'Perrengue Fashion', onde sua personagem influenciadora enfrenta um divertido choque de realidades ao buscar o filho na Amazônia.

Esta semana, o Cine Araújo Piracicaba traz novidades para todos os gostos! Os ingressos estão disponíveis nas bilheterias e no site oficial do Cine Araújo Piracicaba.

VEJA MAIS:

PERRENGUE FASHION

A influenciadora Paula Pratta vê sua grande chance em uma campanha de Dia das Mães, mas seus planos colidem com a decisão do filho Cadu de viver em uma ecovila na Amazônia como ativista ambiental. Determinada a trazê-lo de volta, Paula embarca para a região com seu assistente. Lá, o choque de realidades a força a reavaliar seus valores, sua relação com o filho e suas prioridades.

A CASA MÁGICA DA GABBY – O FILME

Gabby e sua avó Gigi viajam para Cat Francisco. Lá, Gabby descobre que sua preciosa casa de bonecas foi roubada pela excêntrica Vera. Com a ajuda de todos os Gabby Cats, ela embarca em uma missão para recuperar a casa e salvar seu maior sonho.

TRON: ARES

Um avançado programa de inteligência artificial deixa seu universo digital para enfrentar desafios no mundo real. No entanto, os perigos do novo ambiente o forçam a questionar seus próprios códigos e propósitos.

TOTTO-CHAN – A MENINA NA JANELA

Totto-Chan, uma garota de 7 anos expulsa da escola por seu comportamento incomum, encontra um lar na Tomoe Gakuen. Nesta instituição inovadora, em meio ao Japão pré-guerra, as crianças exploram livremente seus interesses. Ali, Totto-Chan floresce e forma uma amizade sincera com Yasuaki, um menino com poliomielite, aprendendo profundas lições de solidariedade e empatia.

BIA MAIS UM

Bia, aos 17, enfrenta uma intensa transição com o retorno dos pais. Deixando o papel de filha, ela se depara com novas escolhas, amizades em mudança e um romance inesperado. Em meio a dúvidas, precisa decidir entre seguir caminhos pré-traçados ou arriscar-se em algo novo, ciente de que o preço dessa escolha pode ser alto.

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

SEGUEM EM CARTAZ

Continuam em exibição os seguintes filmes: Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castelo Infinito; Invocação do Mal 4: O Último Ritual; Os Estranhos: Capítulo 2; Uma Batalha Após a Outra; Malês; Dora e o Mundo Mágico das Sereias; A Sogra Perfeita 2; Missão Pet; Zoopocalipse – Uma Aventura Animal e Aprender a Sonhar.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários