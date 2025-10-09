Veja as estreias da semana no cinema de Piracicaba

Esta semana, o Cine Araújo Piracicaba traz novidades para todos os gostos! Os ingressos estão disponíveis nas bilheterias e no site oficial do Cine Araújo Piracicaba.

A influenciadora Paula Pratta vê sua grande chance em uma campanha de Dia das Mães, mas seus planos colidem com a decisão do filho Cadu de viver em uma ecovila na Amazônia como ativista ambiental. Determinada a trazê-lo de volta, Paula embarca para a região com seu assistente. Lá, o choque de realidades a força a reavaliar seus valores, sua relação com o filho e suas prioridades.

A CASA MÁGICA DA GABBY – O FILME

Gabby e sua avó Gigi viajam para Cat Francisco. Lá, Gabby descobre que sua preciosa casa de bonecas foi roubada pela excêntrica Vera. Com a ajuda de todos os Gabby Cats, ela embarca em uma missão para recuperar a casa e salvar seu maior sonho.