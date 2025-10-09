Veja as estreias da semana no cinema de Piracicaba

Esta semana, o Cine Araújo Piracicaba traz novidades para todos os gostos! Os ingressos estão disponíveis nas bilheterias e no site oficial do Cine Araújo Piracicaba.
PERRENGUE FASHION
A influenciadora Paula Pratta vê sua grande chance em uma campanha de Dia das Mães, mas seus planos colidem com a decisão do filho Cadu de viver em uma ecovila na Amazônia como ativista ambiental. Determinada a trazê-lo de volta, Paula embarca para a região com seu assistente. Lá, o choque de realidades a força a reavaliar seus valores, sua relação com o filho e suas prioridades.
A CASA MÁGICA DA GABBY – O FILME
Gabby e sua avó Gigi viajam para Cat Francisco. Lá, Gabby descobre que sua preciosa casa de bonecas foi roubada pela excêntrica Vera. Com a ajuda de todos os Gabby Cats, ela embarca em uma missão para recuperar a casa e salvar seu maior sonho.
TRON: ARES
Um avançado programa de inteligência artificial deixa seu universo digital para enfrentar desafios no mundo real. No entanto, os perigos do novo ambiente o forçam a questionar seus próprios códigos e propósitos.
TOTTO-CHAN – A MENINA NA JANELA
Totto-Chan, uma garota de 7 anos expulsa da escola por seu comportamento incomum, encontra um lar na Tomoe Gakuen. Nesta instituição inovadora, em meio ao Japão pré-guerra, as crianças exploram livremente seus interesses. Ali, Totto-Chan floresce e forma uma amizade sincera com Yasuaki, um menino com poliomielite, aprendendo profundas lições de solidariedade e empatia.
BIA MAIS UM
Bia, aos 17, enfrenta uma intensa transição com o retorno dos pais. Deixando o papel de filha, ela se depara com novas escolhas, amizades em mudança e um romance inesperado. Em meio a dúvidas, precisa decidir entre seguir caminhos pré-traçados ou arriscar-se em algo novo, ciente de que o preço dessa escolha pode ser alto.
SEGUEM EM CARTAZ
Continuam em exibição os seguintes filmes: Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castelo Infinito; Invocação do Mal 4: O Último Ritual; Os Estranhos: Capítulo 2; Uma Batalha Após a Outra; Malês; Dora e o Mundo Mágico das Sereias; A Sogra Perfeita 2; Missão Pet; Zoopocalipse – Uma Aventura Animal e Aprender a Sonhar.