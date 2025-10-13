Prefeitura oferece oficina de roteiro; Veja como se inscrever

A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, abriu inscrições para a oficina Roteiro para Super?Herói, que será realizada na quarta?feir (15), às 14h, no Misp (Museu da Imagem e do Som de Piracicaba). Gratuita e realizada em parceria com o projeto Pontos Mis, a atividade será conduzida pelo roteirista e diretor Newton Cannito. As vagas podem ser solicitadas pelo formulário online.
A dinâmica do encontro combina reflexão e prática: na primeira etapa, os participantes respondem perguntas orientadoras para construir coletivamente personagens — desde o superpoder e o “calcanhar de Aquiles” até o propósito, a dualidade de personalidade e objetos de poder. Na sequência, os inscritos se organizam em grupos para preparar e apresentar um pitching de enredo de filme de super?herói, aperfeiçoando técnicas básicas de criação e apresentação.
Rober Caprecci, coordenador do Misp, ressalta que a oficina propicia ferramentas concretas para pensar personagens que dialoguem com o público brasileiro: segundo ele, os participantes terão a chance de aplicar métodos de roteiro e de “abrasileirar” figuras heroicas, criando histórias mais próximas do imaginário local.
Newton Cannito traz à oficina vasta experiência acadêmica e prática: doutor em cinema pela USP, é autor de livros didáticos como Manual de Roteiro e roteirista de obras como o longa Silvio e o documentário Alô Alô Terezinha. Também dirigiu Magal e os Formigas e é responsável por séries premiadas — entre elas 9mm (Fox, premiada pela APCA), Unidade Básica (Globoplay, vencedora do prêmio ABRA) e Z4 (Disney, premiada pelo Contigo).
A oficina Roteiro para Super?Herói integra a programação cultural local e busca incentivar a produção criativa e a formação de roteiristas na cidade; a participação é gratuita, mas requer inscrição prévia pelo formulário online.
SERVIÇO
Oficina Roteiro para Super-Herói. No Museu da Imagem e do Som de Piracicaba – Misp (Armazém 8A do Engenho Central, avenida Maurice Allain, 454 – Vila Rezende). Quarta-feira, 15/10, às 14h. Entrada gratuita.