NA CONTRAMÃO

Porsche despenca em barranco na Luiz de Queiroz em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
O carro ficou totalmente destruído após a queda, e o motorista escapou por milagre.
 Uma cena de puro desespero marcou a manhã deste sábado (11) na rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em Piracicaba. Um motorista perdeu o controle de uma Porsche, invadiu a contramão e despencou barranco abaixo, deixando o carro de luxo completamente destruído.

O impacto foi brutal. Testemunhas contaram que o veículo vinha em alta velocidade antes de sair da pista. O barulho da batida foi ouvido de longe e assustou quem passava pelo trecho próximo ao bairro Tupi.

Mesmo com a pancada violenta, o motorista sobreviveu por milagre — teve apenas ferimentos leves e foi socorrido por equipes do Corpo de Bombeiros. A Polícia Rodoviária precisou isolar a área por causa dos destroços espalhados pela pista.

O carrão ficou irreconhecível. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas, mas tudo indica que a velocidade foi decisiva para o susto que quase acabou em tragédia.

