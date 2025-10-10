10 de outubro de 2025
JP - Sampi Piracicaba

JP - Sampi Piracicaba
JP - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP nas Redes Sociais | @jpjornal
PRISÃO

Tremembé, onde está Cássio, abrigou famosos como Suzane e Robinho

Por Redação | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
O parlamentar seguirá preso por mais 30 dias
O parlamentar seguirá preso por mais 30 dias

A Justiça decidiu, nesta sexta-feira (10), manter a prisão do vereador de Piracicaba (SP) Cássio Luiz Barbosa, conhecido como Cássio Fala Pira (PL). A decisão foi tomada após audiência de custódia realizada no final da manhã. O parlamentar seguirá preso por mais 30 dias e será encaminhado ao Complexo Penitenciário de Tremembé, no interior de São Paulo.

Saiba Mais:

O vereador é investigado por suposta importunação sexual. O caso mais recente foi registrado no dia 7 de outubro, quando duas mulheres procuraram a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Piracicaba para denunciar o parlamentar.

Durante as investigações, a Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão na residência do vereador, no gabinete da Câmara Municipal e em um escritório particular.

O presídio de Tremembé

O Complexo Penitenciário de Tremembé, para onde o vereador será transferido, é conhecido como o “presídio dos famosos”, por já ter abrigado detentos de grande repercussão nacional, como o casal Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá, Suzane von Richthofen, Elise Matsunaga e o ex-jogador Robinho.

O presídio, localizado no Vale do Paraíba, ganhou notoriedade justamente por concentrar presos envolvidos em casos de ampla divulgação na mídia. Atualmente, a unidade passa por mudanças e deve voltar a receber detentos com perfil diferente, como os do regime semiaberto, enquanto alguns dos presos mais conhecidos estão sendo transferidos para outros estabelecimentos prisionais do estado.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários