Tremembé, onde está Cássio, abrigou famosos como Suzane e Robinho

O vereador é investigado por suposta importunação sexual. O caso mais recente foi registrado no dia 7 de outubro, quando duas mulheres procuraram a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Piracicaba para denunciar o parlamentar.

A Justiça decidiu, nesta sexta-feira (10), manter a prisão do vereador de Piracicaba (SP) Cássio Luiz Barbosa, conhecido como Cássio Fala Pira (PL). A decisão foi tomada após audiência de custódia realizada no final da manhã. O parlamentar seguirá preso por mais 30 dias e será encaminhado ao Complexo Penitenciário de Tremembé, no interior de São Paulo.

Durante as investigações, a Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão na residência do vereador, no gabinete da Câmara Municipal e em um escritório particular.

O presídio de Tremembé

O Complexo Penitenciário de Tremembé, para onde o vereador será transferido, é conhecido como o “presídio dos famosos”, por já ter abrigado detentos de grande repercussão nacional, como o casal Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá, Suzane von Richthofen, Elise Matsunaga e o ex-jogador Robinho.

O presídio, localizado no Vale do Paraíba, ganhou notoriedade justamente por concentrar presos envolvidos em casos de ampla divulgação na mídia. Atualmente, a unidade passa por mudanças e deve voltar a receber detentos com perfil diferente, como os do regime semiaberto, enquanto alguns dos presos mais conhecidos estão sendo transferidos para outros estabelecimentos prisionais do estado.