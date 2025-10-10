VÍDEO: Chuva causa alagamento na Av 31 de março, em Piracicaba

Uma chuva pesada atingiu a região central de Piracicaba na tarde desta sexta-feira (10) e provocou alagamentos em diversas vias da cidade. A avenida 31 de Março ficou completamente tomada pela água, comprometendo o tráfego de veículos e dificultando a passagem de pedestres.

Bairros próximos ao centro também registraram pontos de alagamento e acúmulo de água em cruzamentos e calçadas. Equipes da Defesa Civil e da Prefeitura foram acionadas para monitorar as áreas mais afetadas e auxiliar na drenagem.