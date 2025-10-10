10 de outubro de 2025
ALAGOU TUDO!

VÍDEO: Chuva causa alagamento na Av 31 de março, em Piracicaba

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
A avenida 31 de Março ficou completamente tomada pela água, comprometendo o tráfego de veículos e dificultando a passagem de pedestres
Uma chuva pesada atingiu a região central de Piracicaba na tarde desta sexta-feira (10) e provocou alagamentos em diversas vias da cidade. A avenida 31 de Março ficou completamente tomada pela água, comprometendo o tráfego de veículos e dificultando a passagem de pedestres.

Bairros próximos ao centro também registraram pontos de alagamento e acúmulo de água em cruzamentos e calçadas. Equipes da Defesa Civil e da Prefeitura foram acionadas para monitorar as áreas mais afetadas e auxiliar na drenagem.

A Defesa Civil emitiu um alerta de tempo severo e orientou a população a redobrar a atenção, evitar deslocamentos desnecessários e buscar locais seguros durante as chuvas intensas.

Segundo dados meteorológicos, há previsão de novas pancadas de chuva nas próximas horas, com possibilidade de continuidade do clima instável ao longo do fim de semana.

