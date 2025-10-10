Juiz mantém prisão e transfere Cássio Fala Pira para a cadeia

A Justiça manteve, nesta sexta-feira (10), a prisão do vereador de Piracicaba (SP) Cássio Luiz Barbosa, conhecido como Cássio Fala Pira (PL), após audiência de custódia realizada no final da manhã. O parlamentar seguirá preso por mais 30 dias e será encaminhado para a cadeia de Tremembé (SP), unidade que abriga casos de grande repercussão.

Prisão e investigações

A decisão ocorre no contexto de investigações por suposta importunação sexual envolvendo o vereador. O caso mais recente veio a público após duas mulheres procurarem a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Piracicaba, no dia 7 de outubro, para registrar denúncias contra ele.

Cássio já era investigado por outro episódio semelhante, que teria ocorrido em 22 de setembro, dentro do próprio gabinete parlamentar. Segundo os relatos, uma das vítimas procurou o vereador em busca de ajuda para conseguir emprego e, durante o encontro, teria sido alvo de avanços físicos e tentativas de contato forçado.