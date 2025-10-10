Caixa voltará a financiar até 80% dos imóveis; veja novas regras

O governo federal anunciou uma nova linha de crédito imobiliário que amplia o limite de valor dos imóveis financiados de R$ 1,5 milhão para R$ 2,25 milhões. A medida também restabelece a possibilidade de financiamento de até 80% do valor do imóvel pela Caixa Econômica Federal, percentual que havia sido reduzido em novembro de 2024.

De acordo com o governo, o objetivo da mudança é ampliar o acesso da classe média ao crédito habitacional e contribuir para a geração de empregos no setor da construção civil. A iniciativa faz parte de um conjunto de ações voltadas à retomada do mercado imobiliário e ao incentivo da atividade econômica.