Caixa voltará a financiar até 80% dos imóveis; veja novas regras

O governo federal anunciou uma nova linha de crédito imobiliário que amplia o limite de valor dos imóveis financiados de R$ 1,5 milhão para R$ 2,25 milhões. A medida também restabelece a possibilidade de financiamento de até 80% do valor do imóvel pela Caixa Econômica Federal, percentual que havia sido reduzido em novembro de 2024.
De acordo com o governo, o objetivo da mudança é ampliar o acesso da classe média ao crédito habitacional e contribuir para a geração de empregos no setor da construção civil. A iniciativa faz parte de um conjunto de ações voltadas à retomada do mercado imobiliário e ao incentivo da atividade econômica.
O novo modelo de crédito prevê a liberação gradual de recursos da poupança que estão atualmente retidos no Banco Central. Essa liberação permitirá às instituições financeiras ampliar a oferta de crédito para financiamento habitacional.
Segundo dados do Banco Central, a medida deve resultar na injeção de aproximadamente R$ 111 bilhões na economia no primeiro ano de vigência, o que representa R$ 52,4 bilhões a mais do que o volume disponível no modelo atual.
A Caixa Econômica Federal será a principal operadora da nova linha de crédito e deverá divulgar, nos próximos dias, as condições detalhadas para adesão, incluindo prazos, taxas de juros e critérios para enquadramento dos financiamentos.
O governo avalia que o aumento no teto e a ampliação da participação dos bancos no financiamento podem estimular novos empreendimentos imobiliários e favorecer a movimentação de setores ligados à construção civil, como o de materiais de construção e serviços.