Chuva intensa atinge a região central de Piracicaba nesta sexta

Uma chuva pesada atingiu a região central de Piracicaba na tarde desta sexta-feira (10), após um longo período de estiagem que afetou a cidade nas últimas semanas. A precipitação foi registrada por volta das 15h30.

Saiba Mais:

Durante a semana, o nível do rio Piracicaba chegou a registrar apenas 90 centímetros de água, segundo medições realizadas por órgãos de monitoramento ambiental. A baixa vazão vinha preocupando autoridades e moradores, principalmente em relação ao abastecimento e à qualidade da água.