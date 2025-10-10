10 de outubro de 2025
ELA CHEGOU!

Chuva intensa atinge a região central de Piracicaba nesta sexta

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
Will Baldine/JP
A chuva atingiu a região central de Piracicaba na tarde desta sexta-feira (10), após um longo período de estiagem
A chuva atingiu a região central de Piracicaba na tarde desta sexta-feira (10), após um longo período de estiagem

Uma chuva pesada atingiu a região central de Piracicaba na tarde desta sexta-feira (10), após um longo período de estiagem que afetou a cidade nas últimas semanas. A precipitação foi registrada por volta das 15h30.

Saiba Mais:

Durante a semana, o nível do rio Piracicaba chegou a registrar apenas 90 centímetros de água, segundo medições realizadas por órgãos de monitoramento ambiental. A baixa vazão vinha preocupando autoridades e moradores, principalmente em relação ao abastecimento e à qualidade da água.

De acordo com informações meteorológicas, o clima instável deve continuar nos próximos dias. A previsão indica novas pancadas de chuva até segunda-feira (13), com possibilidade de trovoadas isoladas e aumento da umidade relativa do ar.

A Defesa Civil informou que segue acompanhando as condições do tempo e orienta a população a evitar áreas sujeitas a alagamentos durante os períodos de chuva mais intensa. O órgão também reforça a importância de manter calhas e bocas de lobo limpas para facilitar o escoamento da água.

