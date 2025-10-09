Metanol em bebidas: entenda o risco em vinhos, chopes e cervejas

Cresce a preocupação com intoxicações por metanol
Com o aumento de casos suspeitos de intoxicação por metanol no Brasil, o consumo de bebidas alcoólicas tem despertado desconfiança entre os consumidores. O temor é maior em relação às bebidas destiladas — como vodca, gin e uísque —, mas especialistas alertam que produtos fermentados, como vinho, chope e cerveja, também podem ser alvo de adulterações.
O risco, nesses casos, é menor, mas não inexistente. “Fraudes em bebidas fermentadas são mais raras porque envolvem embalagens mais seguras e, economicamente, não compensam. Além disso, o teor alcoólico reduzido dessas bebidas torna a adulteração menos atrativa”, explica um especialista.
Por que o risco é menor em cervejas e vinhos
As cervejas, geralmente comercializadas em latas ou garrafas lacradas, apresentam um grau de proteção maior contra adulterações. Já os vinhos, embora possam ser alvo de fraudes em casos isolados, dificilmente são contaminados por metanol, uma vez que o processo de produção e a baixa concentração alcoólica reduzem o incentivo para esse tipo de crime.
“O teor alcoólico da cerveja é cerca de dez vezes menor que o de uma cachaça, por exemplo. Por isso, quem busca adulterar produtos com metanol não encontra vantagem econômica em bebidas desse tipo”, afirma o especialista.
Como identificar possíveis adulterações
Em bebidas destiladas, identificar o metanol pelo paladar é praticamente impossível, pois o sabor é mascarado pela presença de etanol. Já em bebidas fermentadas e refrigerantes, qualquer contaminação seria facilmente percebida. “Uma bebida adulterada com metanol teria um gosto e um odor fortemente alterados, o que a tornaria imprópria para o consumo logo no primeiro gole”, explica o professor.
Além do sabor, o preço também é um fator importante de observação. “Ofertas muito abaixo do valor de mercado são um sinal de alerta. Produtos clandestinos, sem controle fiscal e sanitário, costumam ter preços irrealmente baixos — e esse pode ser o primeiro indício de fraude”, alerta o especialista.
O que o consumidor deve fazer
A recomendação é adquirir bebidas apenas de estabelecimentos confiáveis e verificar a integridade das embalagens. Lotes sem rótulo, tampas violadas ou produtos com aspecto alterado devem ser evitados. Em caso de suspeita de adulteração, a orientação é acionar a vigilância sanitária local.
A ingestão de metanol pode causar sintomas como náusea, tontura, visão turva e, em casos graves, levar à cegueira e até à morte. Por isso, toda atenção é necessária.