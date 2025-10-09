Metanol em bebidas: entenda o risco em vinhos, chopes e cervejas

Em bebidas destiladas, identificar o metanol pelo paladar é praticamente impossível, pois o sabor é mascarado pela presença de etanol. Já em bebidas fermentadas e refrigerantes, qualquer contaminação seria facilmente percebida. “Uma bebida adulterada com metanol teria um gosto e um odor fortemente alterados, o que a tornaria imprópria para o consumo logo no primeiro gole”, explica o professor.

Além do sabor, o preço também é um fator importante de observação. “Ofertas muito abaixo do valor de mercado são um sinal de alerta. Produtos clandestinos, sem controle fiscal e sanitário, costumam ter preços irrealmente baixos — e esse pode ser o primeiro indício de fraude”, alerta o especialista.

O que o consumidor deve fazer

A recomendação é adquirir bebidas apenas de estabelecimentos confiáveis e verificar a integridade das embalagens. Lotes sem rótulo, tampas violadas ou produtos com aspecto alterado devem ser evitados. Em caso de suspeita de adulteração, a orientação é acionar a vigilância sanitária local.