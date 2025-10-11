Blocos aguardam Prefeitura para definir Carnaval 2026

Composto por 17 blocos e cordões, o Coletivo tem sido a espinha dorsal do carnaval piracicabano há mais de uma década, expandindo sua atuação nas ruas com um compromisso inabalável com a qualidade e a preservação da identidade cultural local. Um dos pilares do grupo é a valorização dos talentos artísticos e musicais da região, garantindo visibilidade e fortalecendo a cena cultural de Piracicaba. Essa parceria com o poder público consolidou o evento como uma importante manifestação cultural, atraindo tanto moradores quanto turistas.

O Coletivo de Cordões e Blocos de Carnaval de Piracicaba aguarda por uma reunião crucial com as Secretarias de Turismo e Cultura de Piracicaba. O objetivo é apresentar sua proposta detalhada para o Carnaval de Rua de 2026 e alinhar as estratégias para uma das festas populares mais aguardadas da cidade.

A urgência do planejamento é real: o Carnaval de 2026 cairá em fevereiro, o que exige decisões antecipadas sobre a programação e a infraestrutura. O Coletivo enfatiza a necessidade de definir um Edital de Chamamento claro e dialogado, essencial para que os blocos possam submeter propostas de alto nível, assegurando uma festa bem organizada, inclusiva e acessível a todos. "Nosso trabalho sempre foi pautado pela valorização da cultura local e pelo direito da população a um carnaval de rua plural, gratuito e democrático. Por isso, é importante que essa construção aconteça de forma conjunta com a Prefeitura, garantindo a estrutura necessária para que a festa continue crescendo", reforça o Coletivo.

Além de sua relevância cultural, o Carnaval representa uma oportunidade estratégica para o turismo, com potencial para dinamizar a economia local e impulsionar o setor de serviços. Entre os grupos que animaram o Carnaval de 2025, destacam-se: Corrida do Momo, Pira Pirou, Bloco dos Boçais, Maracatu do Baque Caipira, Bloco da Salomé, Bagaço de Laranja, Bloco da Vila África, Bloco do Amor, Bloco Peixe Frito, Saputeda, Inimigos do Fim, Cordão do Mestre Ambrósio, Bloco da Green, Amigos da Rua do Porto, Afro Pira, Amigos de Santa Olímpia e Bloco da Ema.

Questionada pelo Jornal de Piracicaba, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, informou que aguarda a votação do Projeto de Lei da LOA (Lei Orçamentária Anual), já encaminhado à Câmara Municipal, para estabelecer as diretrizes do Carnaval 2026.