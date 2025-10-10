Chuvas intensas devem cair em Piracicaba no fim de semana; Veja

10 de outubro de 2025
Piracicaba se prepara para um final de semana de tempo severo. Após um prolongado período de estiagem, as chuvas mais intensas e esperadas retornam à cidade a partir desta sexta-feira (10). As previsões meteorológicas indicam um quadro de instabilidade significativa que deve persistir durante todo o final de semana, estendendo-se até a próxima segunda-feira (13).

Especialistas, como o Professor Hiroshi Paulo Yoshizane, alertam para a possibilidade de chuvas mais fortes já no início da tarde, acompanhadas por ventos intensos e, potencialmente, precipitação de granizo. O Professor destaca que a observação de ruídos ("roncos") e movimentações verticais nas nuvens serve como um forte indicativo da iminência de granizo.

A mudança climática marca o fim de semanas de tempo seco e baixa umidade em Piracicaba e outras regiões do interior paulista. O retorno das chuvas é aguardado para reverter esse quadro, impactando diretamente a umidade do ar e as temperaturas. As máximas não devem ultrapassar os 30°C, enquanto as mínimas previstas se situam em torno de 16°C, indicando uma menor variação térmica durante o período chuvoso.

Adicionalmente, uma frente meteorológica mais ampla se configura no cenário nacional. A MetSul Meteorologia informou sobre a formação de um ciclone extratropical que avançará sobre o território brasileiro nos próximos dias. Embora a previsão não aponte para um impacto direto e severo sobre Piracicaba, a influência desse sistema pode ser sentida na cidade por meio do aumento da intensidade das chuvas e de alterações na pressão atmosférica, contribuindo para a instabilidade local.

Diante do cenário, a Defesa Civil de Piracicaba e as autoridades locais reforçam a necessidade de precaução por parte da população. Recomenda-se evitar a exposição a ventos fortes e descargas elétricas, bem como a áreas com risco de alagamentos e quedas de árvores. Para garantir a segurança, é aconselhável que aparelhos eletroeletrônicos sejam desligados da tomada durante temporais. A previsão indica que as condições meteorológicas adversas se manterão ao longo de todo o final de semana, exigindo atenção contínua.

