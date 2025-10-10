Chuvas intensas devem cair em Piracicaba no fim de semana; Veja

Especialistas, como o Professor Hiroshi Paulo Yoshizane, alertam para a possibilidade de chuvas mais fortes já no início da tarde, acompanhadas por ventos intensos e, potencialmente, precipitação de granizo. O Professor destaca que a observação de ruídos ("roncos") e movimentações verticais nas nuvens serve como um forte indicativo da iminência de granizo.

Piracicaba se prepara para um final de semana de tempo severo. Após um prolongado período de estiagem, as chuvas mais intensas e esperadas retornam à cidade a partir desta sexta-feira (10). As previsões meteorológicas indicam um quadro de instabilidade significativa que deve persistir durante todo o final de semana, estendendo-se até a próxima segunda-feira (13).

A mudança climática marca o fim de semanas de tempo seco e baixa umidade em Piracicaba e outras regiões do interior paulista. O retorno das chuvas é aguardado para reverter esse quadro, impactando diretamente a umidade do ar e as temperaturas. As máximas não devem ultrapassar os 30°C, enquanto as mínimas previstas se situam em torno de 16°C, indicando uma menor variação térmica durante o período chuvoso.

Adicionalmente, uma frente meteorológica mais ampla se configura no cenário nacional. A MetSul Meteorologia informou sobre a formação de um ciclone extratropical que avançará sobre o território brasileiro nos próximos dias. Embora a previsão não aponte para um impacto direto e severo sobre Piracicaba, a influência desse sistema pode ser sentida na cidade por meio do aumento da intensidade das chuvas e de alterações na pressão atmosférica, contribuindo para a instabilidade local.

Diante do cenário, a Defesa Civil de Piracicaba e as autoridades locais reforçam a necessidade de precaução por parte da população. Recomenda-se evitar a exposição a ventos fortes e descargas elétricas, bem como a áreas com risco de alagamentos e quedas de árvores. Para garantir a segurança, é aconselhável que aparelhos eletroeletrônicos sejam desligados da tomada durante temporais. A previsão indica que as condições meteorológicas adversas se manterão ao longo de todo o final de semana, exigindo atenção contínua.