Aplicativo Pira SUS inicia teleconsultas nesta sexta (10); Veja

A plataforma Pira SUS Digital, acessível em dispositivos Android e iOS, expande seus serviços a partir desta sexta-feira (10), com a implementação de agendamento e realização de teleconsultas. O novo recurso funcionará todos os dias da semana, entre 9h e 21h, oferecendo atendimento médico virtual à população.
Conforme o vice-prefeito e secretário de Saúde, Dr. Sergio Pacheco, a iniciativa representa um avanço significativo na modernização do sistema de saúde municipal. “A tecnologia é aliada do cuidado e da proximidade com o cidadão. A teleconsulta proporciona um atendimento mais ágil e acessível, mantendo a qualidade e a atenção humana do SUS, garantindo mais conforto, resolutividade e segurança no cuidado em saúde aos moradores de Piracicaba”, afirmou.
O principal objetivo da teleconsulta é desafogar as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), direcionando casos de menor complexidade para a Atenção Básica. Daniela Andrade, secretária-executiva de Gestão da Saúde, destacou que dados da Secretaria de Saúde revelam que grande parte dos atendimentos nas UPAs são classificados como "azuis", ou seja, não emergenciais e passíveis de resolução em um nível de atenção primária. A expectativa é ampliar a resolutividade e evitar a sobrecarga desses serviços.
Pacientes com queixas como dor de garganta, dor na coluna, sintomas de gripe e resfriado, febre, dor de ouvido, enxaqueca, diarreia e vômito são os perfis ideais para utilizar o novo serviço. Caso o profissional de saúde identifique a necessidade de intervenções mais complexas, como medicação intravenosa, exames específicos ou atendimento presencial, o paciente será encaminhado a uma UPA. A capacidade inicial de atendimento prevê até 72 pacientes por dia, com flexibilidade para expansão conforme a demanda.
O processo de agendamento é realizado diretamente pelo aplicativo, permitindo que o usuário marque uma consulta para o mesmo dia. No horário agendado, a conexão entre paciente e médico ocorre por videochamada. Prescrições médicas e atestados são emitidos com assinatura digital e enviados por e-mail, podendo ser utilizados tanto em farmácias municipais quanto privadas.
Lançado em 15 de setembro, o aplicativo Pira SUS Digital já registra mais de 7 mil downloads. Além das teleconsultas, a plataforma oferece diversas funcionalidades para otimizar o acesso aos serviços de saúde e aumentar a autonomia do paciente. Entre elas, estão o agendamento de consultas com especialistas, exames e retornos; acesso ao histórico completo de atendimentos; visualização da carteira de vacinação com doses aplicadas e calendário vacinal; um cartão virtual do SUS com dados pessoais; e orientações sobre as carteiras de autismo e fibromialgia. O aplicativo também envia notificações e lembretes de consultas, visando reduzir a taxa de faltas, que atualmente gira em torno de 30%.
Para utilizar o Pira SUS Digital, é necessário realizar um cadastro no próprio aplicativo. Em caso de dificuldades no processo, os usuários podem procurar auxílio na Unidade Básica de Saúde de referência para regularização dos dados. Um tutorial detalhado sobre o uso do aplicativo está disponível para consulta neste link.