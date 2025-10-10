Aplicativo Pira SUS inicia teleconsultas nesta sexta (10); Veja

Conforme o vice-prefeito e secretário de Saúde, Dr. Sergio Pacheco, a iniciativa representa um avanço significativo na modernização do sistema de saúde municipal. “A tecnologia é aliada do cuidado e da proximidade com o cidadão. A teleconsulta proporciona um atendimento mais ágil e acessível, mantendo a qualidade e a atenção humana do SUS, garantindo mais conforto, resolutividade e segurança no cuidado em saúde aos moradores de Piracicaba”, afirmou.

A plataforma Pira SUS Digital, acessível em dispositivos Android e iOS, expande seus serviços a partir desta sexta-feira (10), com a implementação de agendamento e realização de teleconsultas. O novo recurso funcionará todos os dias da semana, entre 9h e 21h, oferecendo atendimento médico virtual à população.

O principal objetivo da teleconsulta é desafogar as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), direcionando casos de menor complexidade para a Atenção Básica. Daniela Andrade, secretária-executiva de Gestão da Saúde, destacou que dados da Secretaria de Saúde revelam que grande parte dos atendimentos nas UPAs são classificados como "azuis", ou seja, não emergenciais e passíveis de resolução em um nível de atenção primária. A expectativa é ampliar a resolutividade e evitar a sobrecarga desses serviços.

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

Pacientes com queixas como dor de garganta, dor na coluna, sintomas de gripe e resfriado, febre, dor de ouvido, enxaqueca, diarreia e vômito são os perfis ideais para utilizar o novo serviço. Caso o profissional de saúde identifique a necessidade de intervenções mais complexas, como medicação intravenosa, exames específicos ou atendimento presencial, o paciente será encaminhado a uma UPA. A capacidade inicial de atendimento prevê até 72 pacientes por dia, com flexibilidade para expansão conforme a demanda.

O processo de agendamento é realizado diretamente pelo aplicativo, permitindo que o usuário marque uma consulta para o mesmo dia. No horário agendado, a conexão entre paciente e médico ocorre por videochamada. Prescrições médicas e atestados são emitidos com assinatura digital e enviados por e-mail, podendo ser utilizados tanto em farmácias municipais quanto privadas.