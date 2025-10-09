Prisão de Cássio Fala Pira: o que se sabe até agora

O que diz a defesa

Os advogados Jonas Parisotto e Osmir Bertazoni atuam na defesa do vereador.

“Os relatos apresentados por supostas “vítimas”, carecem de verossimilhança e não encontram respaldo nas frágeis acusações produzidas em redes sociais que se consubstanciam, em cancelamento e linchamento virtuais, violando a honra e a imagem do vereador, do cidadão e do pai Cássio Luiz Barbosa. Releva notar, que a autoridade policial que preside o inquérito na Delegacia de Defesa da Mulher e que redundou na precoce representação de prisão temporária junto ao Poder Judiciário, sequer teve o cuidado e a prudência de convocar o Vereador Cássio, para dar-lhe a oportunidade de esclarecer os supostos fatos e acusações vindo, em maioria, de usuários da internet, que se colocam como juízes e, ao mesmo tempo, se enxergam como carrascos, promovendo o linchamento virtual, tendo em vista que o espaço virtual lhes dá esse poder, sem que nenhuma penalidade lhes sejam impostas. Ressalta-se que o Vereador Cássio Luiz Barbosa, assim como qualquer cidadão brasileiro, possui o direito constitucional à presunção de inocência, à ampla defesa e ao contraditório e do devido processo legal, diante do princípio da dignidade da pessoa humana. A prisão, ainda que temporária, no entendimento da Defesa, é medida excepcional, diante do princípio da dignidade da pessoa humana, de qualquer forma, reitera, nesta oportunidade, a sua confiança na Justiça e reafirma que, ao final do processo, sua inocência será comprovada”, diz a nota enviada ao JP.



O que dizem as denunciantes; vereador pede licença do cargo até dezembro



As investigações que resultaram na prisão do vereador tiveram início no fim de setembro, quando uma mulher procurou a Polícia Civil para relatar ter sido vítima de assédio dentro do gabinete do parlamentar, no dia 22 daquele mês. De acordo com o depoimento, ela havia buscado o vereador em busca de ajuda para conseguir um emprego e, durante o encontro, ele teria feito avanços físicos e tentado forçar contato.