10 de outubro de 2025
JP - Sampi Piracicaba

JP - Sampi Piracicaba
JP - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP nas Redes Sociais | @jpjornal
FORA DO MERCADO

'Irregularidades sanitárias'; ANVISA proíbe 8 produtos capilares

Por Bruno Mendes/JP |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Foto: Freepik
A justificativa para a interdição é o não atendimento à legislação sanitária referente à sua identidade e o descumprimento das boas práticas de fabricação
A justificativa para a interdição é o não atendimento à legislação sanitária referente à sua identidade e o descumprimento das boas práticas de fabricação

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta quinta-feira (9), a apreensão de oito cosméticos capilares da empresa Anne Ind. e Com. de Produtos Químicos Ltda. A medida inclui a proibição de comercialização, distribuição, fabricação, propaganda e uso de todos os lotes dos seguintes itens:

  • Soul Care B.T.X. Organic Hidrate Lise.
  • Máscara de Tratamento Botox Plástica do Fios Organic.
  • Selagem Térmica Plástica dos Fios Organic.
  • Máscara de Tratamento Botox Plástica dos Fios Nano Cristalização.
  • Máscara de Tratamento B.Tox Plástica dos Fios Redutor de Volume.
  • Máscara de Tratamento Botox Plástica dos Fios Nano Plastia Marroquina.
  • Selagem Térmica Plástica dos Fios Arginina e Açaí.

VEJA MAIS:

A ação fiscalizatória também determinou o recolhimento de todos os lotes do produto Rubitox Orgânico Tecnologia ATH Creme de Realinhamento da Fibra Rubelita Professional, fabricado pela Pack for You Indústria e Comércio de Cosméticos Ltda. O cosmético foi proibido de ser comercializado, distribuído, fabricado, divulgado e utilizado.

O fundamento para a proibição e apreensão dos produtos listados é a ausência de registro na Anvisa.

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

Saneante interditado

Outra medida fiscalizadora atingiu o saneante Tecsa Clor Pós, indicado como bactericida, fungicida e virucida. O produto, fabricado pela Brenntag Química Brasil Ltda., foi alvo de interdição cautelar. A justificativa para a interdição é o não atendimento à legislação sanitária referente à sua identidade e o descumprimento das boas práticas de fabricação.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários