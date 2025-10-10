'Irregularidades sanitárias'; ANVISA proíbe 8 produtos capilares

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta quinta-feira (9), a apreensão de oito cosméticos capilares da empresa Anne Ind. e Com. de Produtos Químicos Ltda. A medida inclui a proibição de comercialização, distribuição, fabricação, propaganda e uso de todos os lotes dos seguintes itens:

Soul Care B.T.X. Organic Hidrate Lise.

Máscara de Tratamento Botox Plástica do Fios Organic.

Selagem Térmica Plástica dos Fios Organic.

Máscara de Tratamento Botox Plástica dos Fios Nano Cristalização.

Máscara de Tratamento B.Tox Plástica dos Fios Redutor de Volume.

Máscara de Tratamento Botox Plástica dos Fios Nano Plastia Marroquina.

Selagem Térmica Plástica dos Fios Arginina e Açaí.

A ação fiscalizatória também determinou o recolhimento de todos os lotes do produto Rubitox Orgânico Tecnologia ATH Creme de Realinhamento da Fibra Rubelita Professional, fabricado pela Pack for You Indústria e Comércio de Cosméticos Ltda. O cosmético foi proibido de ser comercializado, distribuído, fabricado, divulgado e utilizado.