'Irregularidades sanitárias'; ANVISA proíbe 8 produtos capilares

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta quinta-feira (9), a apreensão de oito cosméticos capilares da empresa Anne Ind. e Com. de Produtos Químicos Ltda. A medida inclui a proibição de comercialização, distribuição, fabricação, propaganda e uso de todos os lotes dos seguintes itens:
- Soul Care B.T.X. Organic Hidrate Lise.
- Máscara de Tratamento Botox Plástica do Fios Organic.
- Selagem Térmica Plástica dos Fios Organic.
- Máscara de Tratamento Botox Plástica dos Fios Nano Cristalização.
- Máscara de Tratamento B.Tox Plástica dos Fios Redutor de Volume.
- Máscara de Tratamento Botox Plástica dos Fios Nano Plastia Marroquina.
- Selagem Térmica Plástica dos Fios Arginina e Açaí.
A ação fiscalizatória também determinou o recolhimento de todos os lotes do produto Rubitox Orgânico Tecnologia ATH Creme de Realinhamento da Fibra Rubelita Professional, fabricado pela Pack for You Indústria e Comércio de Cosméticos Ltda. O cosmético foi proibido de ser comercializado, distribuído, fabricado, divulgado e utilizado.
O fundamento para a proibição e apreensão dos produtos listados é a ausência de registro na Anvisa.
Saneante interditado
Outra medida fiscalizadora atingiu o saneante Tecsa Clor Pós, indicado como bactericida, fungicida e virucida. O produto, fabricado pela Brenntag Química Brasil Ltda., foi alvo de interdição cautelar. A justificativa para a interdição é o não atendimento à legislação sanitária referente à sua identidade e o descumprimento das boas práticas de fabricação.