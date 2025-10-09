09 de outubro de 2025
DESMANTELADO

Operação 'explode' esquema com drogas, armas e bebidas falsas

Por Da redação/Pira1
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Uma denúncia anônima levou a polícia ao depósito de bebidas falsificadas.
 Uma operação da Força Tática do 10º Batalhão da PM acabou com um esquema criminoso que envolvia armas, drogas e bebidas falsificadas nas cidades de Rio das Pedras e Saltinho, na noite desta quinta-feira (9), na Região Metropolitana de Piracicaba.

A ação começou após denúncia anônima sobre um depósito de bebidas no bairro Bom Jardim, usado para tráfico e falsificação. No local, os policiais encontraram máquinas caça-níquel, dinheiro e sinais de adulteração.

O dono indicou outro endereço, em Saltinho, onde foram achadas duas pistolas — uma Glock 9 mm e uma Taurus .380 — munições, carregadores, materiais de falsificação, dezenas de garrafas adulteradas e dois tijolos de maconha. Todo o material foi apreendido e a prisão em flagrante confirmada no Plantão Policial.

Na ação foram apreendidas, duas pistolas, munições, maconha, caça-níqueis, balanças, celulares, R$ 6,7 mil e quase 100 garrafas de bebidas falsificadas.

