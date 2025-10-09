Operação 'explode' esquema com drogas, armas e bebidas falsas

Uma operação da Força Tática do 10º Batalhão da PM acabou com um esquema criminoso que envolvia armas, drogas e bebidas falsificadas nas cidades de Rio das Pedras e Saltinho, na noite desta quinta-feira (9), na Região Metropolitana de Piracicaba.

A ação começou após denúncia anônima sobre um depósito de bebidas no bairro Bom Jardim, usado para tráfico e falsificação. No local, os policiais encontraram máquinas caça-níquel, dinheiro e sinais de adulteração.