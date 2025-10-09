09 de outubro de 2025
JP - Sampi Piracicaba

FRUTA NO CAMINHO

Escorregão em coco na calçada fere idosa em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Pira1
Uma equipe do SAMU foi acionada para encaminhar a vítima ao COT.
 Um episódio inusitado chamou a atenção de quem passava na região do Mercado Municipal, no Centro de Piracicaba, nesta quinta-feira (9). Uma idosa de 62 anos ficou ferida após escorregar em um coco,  ao descer de um carro de aplicativo.

Segundo informações, o acidente ocorreu assim que a mulher colocou o pé na calçada. O escorregão foi suficiente para derrubá-la e causar ferimentos. Populares que presenciaram a cena correram para ajudá-la e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

A vítima recebeu atendimento ainda no local e, em seguida, foi encaminhada à Central de Ortopedia e Traumatologia (COT), onde passou por avaliação médica.

