Escorregão em coco na calçada fere idosa em Piracicaba

Um episódio inusitado chamou a atenção de quem passava na região do Mercado Municipal, no Centro de Piracicaba, nesta quinta-feira (9). Uma idosa de 62 anos ficou ferida após escorregar em um coco, ao descer de um carro de aplicativo.

VEJA MAIS

Segundo informações, o acidente ocorreu assim que a mulher colocou o pé na calçada. O escorregão foi suficiente para derrubá-la e causar ferimentos. Populares que presenciaram a cena correram para ajudá-la e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).