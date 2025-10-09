Conheça a fruta brasileira que é calmante e combate a anemia

Um dos seus principais atributos é o reforço no sangue. Cada 100 gramas da polpa de caju concentra doses significativas de ferro, mineral crucial para a produção de hemoglobina. Adicionalmente, a alta quantidade de vitamina C presente na fruta, que é, em média, cinco vezes maior do que a encontrada em uma laranja, otimiza a absorção do ferro no intestino, tornando-o um aliado eficaz contra a anemia ferropriva, uma das deficiências nutricionais mais prevalentes no país.

O caju, fruta nativa do Brasil, especialmente do Nordeste, tem ganhado destaque em consultórios de nutrição por seus múltiplos benefícios à saúde, atuando tanto no combate à anemia quanto como um calmante natural. Conhecido internacionalmente como "cashew", este fruto tropical é uma potência nutricional.

Além de seus benefícios sanguíneos, o caju também oferece tranquilidade natural. O triptofano, um aminoácido encontrado no fruto, é um precursor da serotonina, um neurotransmissor vital para a sensação de bem-estar. Segundo especialistas como a nutricionista Cibele Santos, o consumo regular de caju pode contribuir para a redução das oscilações de humor e facilitar um sono mais reparador, promovendo um equilíbrio no sistema nervoso.

A fruta também atua como um poderoso escudo imunológico e cardiovascular. A vitamina C, com sua ação antioxidante, protege as células contra os danos causados pelos radicais livres. As gorduras insaturadas presentes na castanha de caju, que é a parte anexada ao pedúnculo, são benéficas para a saúde do coração, auxiliando na redução do colesterol LDL, conhecido como "colesterol ruim".

Para aqueles que buscam o controle de peso, o caju pode ser um bom complemento devido à sua fibra alimentar, que proporciona saciedade prolongada e ajuda a evitar o consumo impulsivo de alimentos. Contudo, é fundamental ter atenção ao valor calórico da castanha, já que 100 gramas podem conter até 553 kcal. A recomendação de especialistas é de uma a duas porções diárias no máximo, para usufruir dos benefícios sem exageros.