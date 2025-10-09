Prêmio Exxcelência Brasil 2025: Piracicaba celebra seus gigantes

Piracicaba será palco de uma celebração de reconhecimento na próxima terça-feira (14). O Teatro do Engenho Central receberá, às 18h30, a edição 2025 do Prêmio Exxcelência Brasil, promovido pela Addora Assessoria e Eventos. A iniciativa distinguirá mais de 30 empresas, empreendedores e profissionais que se destacam por sua qualidade, inovação e excelência em diversos setores. Além disso, artistas e veículos de comunicação com contribuição relevante para o fortalecimento cultural e econômico da cidade serão homenageados.

O processo de seleção dos agraciados é pautado pela rigorosidade. O Prêmio Exxcelência Brasil, registrado no INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial), utiliza critérios como avaliações positivas no Google e a ausência de registros negativos em plataformas de defesa do consumidor, como Reclame Aqui e Procon, conferindo credibilidade ao reconhecimento. Entre os nomes que receberão a honraria estão Aqualax – Banheiras, Spas e Furô, Ariane Marinho Clínica, Biotipo – Farmácia de Manipulação, Capitão Gancho Restaurante, Clínica Christofoletti, CRHP - Centro de Reprodução Humana de Piracicaba, Encantti Cosméticos, Estação Coquetelaria, Evidence Design - Móveis e Decoração, Gustavo Rocha Arquitetura, Grupo Lia Moraes, Le Noblesse Decorações, Marilô Brigadeiros, Noiva da Colina Seguros, Nova Era Assessoria Contábil, Onix Entretenimento, Paula Diniz Buffet e Eventos, Patrícia Polla Cerimonial, Pira Chopp, Pit Stop Cabines Fotográficas, Predilecta - Planejados Alto Padrão, Rene Moraes Cabeleireiros, Rossini Comunicação Inteligente, Sr. Saldanha Barbearia e Vanessa Aquino Doces Finos.