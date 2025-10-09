Prêmio Exxcelência Brasil 2025: Piracicaba celebra seus gigantes

Piracicaba será palco de uma celebração de reconhecimento na próxima terça-feira (14). O Teatro do Engenho Central receberá, às 18h30, a edição 2025 do Prêmio Exxcelência Brasil, promovido pela Addora Assessoria e Eventos. A iniciativa distinguirá mais de 30 empresas, empreendedores e profissionais que se destacam por sua qualidade, inovação e excelência em diversos setores. Além disso, artistas e veículos de comunicação com contribuição relevante para o fortalecimento cultural e econômico da cidade serão homenageados.
VEJA MAIS:
- Mistério em Vale Tudo pode ser outro: 'Odete Roitman morreu?'
- Prefeitura abre inscrições para o Sabores na Rua; como participar
O processo de seleção dos agraciados é pautado pela rigorosidade. O Prêmio Exxcelência Brasil, registrado no INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial), utiliza critérios como avaliações positivas no Google e a ausência de registros negativos em plataformas de defesa do consumidor, como Reclame Aqui e Procon, conferindo credibilidade ao reconhecimento. Entre os nomes que receberão a honraria estão Aqualax – Banheiras, Spas e Furô, Ariane Marinho Clínica, Biotipo – Farmácia de Manipulação, Capitão Gancho Restaurante, Clínica Christofoletti, CRHP - Centro de Reprodução Humana de Piracicaba, Encantti Cosméticos, Estação Coquetelaria, Evidence Design - Móveis e Decoração, Gustavo Rocha Arquitetura, Grupo Lia Moraes, Le Noblesse Decorações, Marilô Brigadeiros, Noiva da Colina Seguros, Nova Era Assessoria Contábil, Onix Entretenimento, Paula Diniz Buffet e Eventos, Patrícia Polla Cerimonial, Pira Chopp, Pit Stop Cabines Fotográficas, Predilecta - Planejados Alto Padrão, Rene Moraes Cabeleireiros, Rossini Comunicação Inteligente, Sr. Saldanha Barbearia e Vanessa Aquino Doces Finos.
Esta edição contará com duas homenagens de destaque. Uma delas celebra os 30 anos da Festa do Peão de Piracicaba, evento de grande relevância no calendário local. A outra será dedicada a Vitor Cadorini, filho do cantor Edson (da dupla Edson & Hudson), em reconhecimento à sua ascensão como músico, cantor, compositor e intérprete.
A cerimônia será conduzida pelas jornalistas Lilian Geraldini e Luciana Paula, idealizadora e organizadora do evento. Luciana Paula reitera a importância da iniciativa: "O Prêmio Exxcelência Brasil se consolidou como uma tradição em Piracicaba, visando incentivar, valorizar e dar visibilidade a quem faz a diferença em nossa cidade".
Comprometida com ações sociais, a Addora realizará a campanha "Doe Brinquedos e Ganhe Sorrisos", arrecadando doações para as pediatrias dos hospitais HFC, Santa Casa e para o CCI Inter Jardim Itapuã, instituição que leva o nome de Maria Aparecida de Paula.
No segmento de mídia, serão homenageados o Jornal de Piracicaba, Programa Comentaristas – Rádio Educadora, Engenho da Notícia, e La Liste Magazine. O Prêmio Exxcelência Brasil 2025 é uma realização da Addora Assessoria e Eventos, com apoio cultural do Jornal de Piracicaba e suporte especial de Aline Aragon Fotografias, Bolo da Madre, Giga Led, Icy Gelatos, Life Sucos e Manu Remp - Foto e Filmagem.
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
SERVIÇO
O evento ocorrerá em 14 de outubro (terça-feira), a partir das 18h30, no Teatro do Engenho Central, localizado na Av. Maurice Alain, 454, Engenho Central – Piracicaba/SP. A entrada requer a apresentação de convite. Mais informações estão disponíveis em instagram.com/addora_assessoria.